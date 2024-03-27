Завтра, в день фортепиано, состоится самый длинный концерт в Эстонии

День фортепиано отмечается во множестве уголков мира с подачи немецкого композитора и клавишника Нильса Фрама в 88-й день года. Выбор даты не случаен, ведь в стандартном фортепиано именно 88 клавиш. В этом, високосном, году День фортепиано пришелся на 28 марта.



«Без фортепиано мир музыки был бы во много раз беднее и блеклее. Этим несколько необычным концертом мы хотим отдать дань уважения фортепиано как инструменту, привлечь внимание к нашим талантливым пианистам и сделать классическую музыку ближе к людям», – сказал организатор мероприятия Рейн Раннап.



На протяжении семи часов, с 12:00 до 19:00, двадцать эстонских пианистов будут непрерывно играть одну-единственную композицию – произведение Раннапа «Pilvelossid». Музыка будет сопровождаться видео, снятым с квадрокоптера сквозь облака, которое посетители центра увидят на огромном LED-экране. Продолжительность произведения составляет чуть меньше 5 минут, и каждый из пианистов будет играть его один раз, по окончании передавая инструмент следующему музыканту так, что музыка ни на секунду не прервется. Всего произведение Раннапа прозвучит в атриуме центра Solaris 88 раз.



«В повторении есть свое очарование, – уверен Раннап. – Хоть исполняться будет всего одно произведение, каждый пианист и каждый присутствующий будет трактовать его по-своему, а это означает, что мелодия, которую посетители услышат в первые минуты, вовсе не обязательно будет так же звучать в середине или в конце концерта».



«Мы появились на месте бывшего культурного центра «Сакала», и для нас, исходя из исторической предпосылки, огромную важность имеет сохранение культуры и музыки. В атриуме нашего центра и ранее неоднократно проходили концерты эстонских исполнителей, но семичасовой фортепианный концерт, да еще и в исполнении столь именитых эстонских пианистов, состоится впервые. Это мероприятие, вне всякого сомнения, заслуживает того, чтобы на нем побывал каждый», – сказала руководитель по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон.