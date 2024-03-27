Шоубиз
27.03.2024, 16:01

Началась процедура признания Пугачевой иноагентом

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ФОТО: RITVARS_STANKEVICS | Ritvars Stankevičs

Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Процесс признания уже начался.

По его инициативе заявление поступило в Генаральную прокуратуру. Накануне в ведомстве дали ответ.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

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