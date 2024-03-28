Принц Гарри ждет извинений от старшего брата и Кейт Миддлтон

По словам королевского эксперта Тома Куинна, Гарри мечтает, чтобы его дети — сын Арчи и дочь Лилибет общались с наследниками Уильяма — принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой.

«Он хочет помириться со своим братом, чтобы у детей могли быть какие-то отношения, но он и Меган все еще думают, что сначала Уильям и Кейт должны принести унизительные извинения», — рассказал Куинн The Mirror.

Напомним, о тяжелой болезни Кейт Миддлтон Гарри и Меган узнали как и все — из новостей.