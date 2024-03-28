28.03.2024, 12:04
Принц Гарри ждет извинений от старшего брата и Кейт Миддлтон(9)
ФОТО: | Scanpix
Принц Гарри собирается в Лондон. Визит запланирован на май. Но перед этим он хочет услышать извинения от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Только так герцог Сассекский намерен восстановить родственные связи.
По словам королевского эксперта Тома Куинна, Гарри мечтает, чтобы его дети — сын Арчи и дочь Лилибет общались с наследниками Уильяма — принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой.
«Он хочет помириться со своим братом, чтобы у детей могли быть какие-то отношения, но он и Меган все еще думают, что сначала Уильям и Кейт должны принести унизительные извинения», — рассказал Куинн The Mirror.
Напомним, о тяжелой болезни Кейт Миддлтон Гарри и Меган узнали как и все — из новостей.