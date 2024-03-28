Ксения Собчак перевела 15 тысяч евро детям погибших в „Крокусе“ и взяла их „под крыло“

В ночь на 23 марта на концерте „Пикника“ погибли отец и мать Васи и Миши Соколовых. Без семьи также остались Варя и Вова Дорофеевы.

В своем телеграм-канале Собчак выразила готовность помочь школьникам. „Перевела 1,5 миллиона (15 тысяч евро — прим. ред.) семьям детей, которые в „Крокусе“ лишились родителей: Васе и Мише Соколовым и Варе с Вовой Дорофеевым. Мы уже были в контакте, но вчера был тяжелый день, а сегодня я поговорила с дядей мальчиков — Станиславом, а потом с бабушкой вторых ребят, Ириной Вячеславовной“, — сообщила Ксения, пообещав, что обязательно устроит ребят в лучшие учебные учреждения.

Ведущая добавила, что в ближайшее время подросткам предстоит тяжелое испытание — похороны родителей — однако впоследствии вопрос получения образования так или иначе будет актуальным.

К своему посту Собчак прикрепила несколько подтверждающих банковских выписок, из которой следует, что семьи Соколовых и Дорофеевых получили по 800 тысяч рублей (7900 евро).