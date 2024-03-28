Алла Пугачева извинилась перед певицей таджикского происхождения Манижей под ее постом о теракте в „Крокусе“(2)
Алла Пугачева извинилась перед певицей таджикского происхождения Манижей под ее постом о возможных последствиях теракта в Крокусе для мигрантов в России.
„Прости!“, — написала Пугачева под видео Манижи в инстаграме.
Манижа в своем обращении рассказала, что опасается „последствий, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии“ после теракта. По словам певицы, она рада, что ее покойную бабушку, которая жила в Душанбе, эти последствия уже не затронут.
Манижа добавила, что получает многочисленные сообщения от людей, которые считают, что убийца не имеет национальности и что в любой ситуации необходимо оставаться людьми.
После теракта в Крокусе Манижа опубликовала пост с соболезнованиями семьям погибших, а основанный ею фонд помощи открыл группу кризисных психологов, которые готовы бесплатно помочь пострадавшим и тем, кто нуждается в психологической поддержке