ВИДЕО | Лёва Би-2 откровенно рассказал о фильме „Брат-2“, Чичерине и Земфире, „Чайфе“ и Z-рокерах

„Наша эпопея противостояния с путинской властью началась с ситуации в Омске. Мы арендовали спортивный зал для того чтобы сделать там концерт. Мы вправе в этом зале делать все что угодно: снимать какие-то плакаты, все остальное, если это нам мешает. В том месте, где мы собирались поставить сцену и закрыть ее черной материей, чтобы сделать картинку, мы закрыли надпись большую, где было через Z написано „Zа президента“. По всей видимости, очень сильно проворовался этот губернатор, потому что Омск был весь заклеен этими „зетами“. (..) И тут появился какой-то представитель власти и сказал: вы что, „Zа президента“ закрывать черной материей? А мы говорим - а что мы должны делать? Выступать под надписью „Zа президента“? У нас же не какая-то агитационная (программа)... И все это скатилось к тому, что их всех послали к чертой бабушке и просто отменили концерт. Потери тогда и начались. (..) Когда мы жили в России, мы знали, что произойдет через год. Я знал, какой у меня будет концерт через год, где, иногда через полтора года. То есть график был расписан надолго. У нас была растерянность, потому что у нас были обязанности перед публикой. То есть война-то началась, но люди все равно ждут нас. Мы перелопатили программу, мы убрали все веселые песни, и еще некоторое время по инерции играли. Выходить на сцену было очень тяжело. Я, например, не понимал, какая публика. Например, мы летели в Омск в самолете, и рядом с нами сидел такой немножко подвыпивший бизнесмен. Разговорились, он такой: ребята, вы крутые, давайте потом после концерта ко мне в баню. И когда концерт не случился, этот человек позвонил нам вечером и просто обматерил нас. Сказал, что если нас увидит, оторвет нам головы“.

По словам Левы, на карте мира группы сейчас есть красные зоны, „более-менее нейтральные“, и зеленые. „Это как пространство, в котором ты можешь выступать спокойно. Мы какую-то определенную корреляцию сделали, на доходы это повлияло, но не убило“.

„Я бы сказал, что мы, в принципе, банкроты на данный момент, заявил Лева Би-2. - Уверен, что это ненадолго. Мы сейчас ездили в пробный тур по Европе, по Америке, и теперь уже представляем, от чего отталкиваться, как строить рекламную компанию, какие залы - хорошие. Раньше мы так часто не выезжали за границу“.

Для группы Би-2 после освобождения из таиландской тюрьмы мир поделен на три зоны: безопасную, „так себе“ и красную. В безопасную входят, например, страны Балтии - хотя после нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе приходится вести себя на улице „немножко по-другому“. Иначе выглядит и жизнь группы после того, как музыканты лишились возможности выступать в России. Напомним, что в мае 2023 года Леву Би-2 в России признали иноагентом.

О том, повлиял ли фильм „Брат-2“ на то, что происходит сейчас в России

„Винить фильм „Брат-2“ в том, что он стал каким-то триггером нельзя. Есть фильмы, которые поднимают серьезные вопросы, и есть боевики. Есть все что угодно. После этого не случаются деградация страны.

(..) Там был юмор, который сейчас выглядит абсолютно дико. Но тогда можно было посмеяться над этими старыми клише. Это был черный юмор. И этот фильм остался бы в истории, если бы все развивалось по какому-то мировому демократическому сценарию. А сейчас, конечно, этот фильм смотреть больно. Нет, я не жалею, что я там снимался, честное слово. У меня ни капли сожаления. Потому что это были чудные люди. Сережа Бодров, Балабанов Леша. Это были очень крутые ребята. Мне очень повезло, что я успел как-то пообщаться, подружить немножко“.

Об отношениях с Юлией Чичериной

„У меня огромное количество (просьб) в комментариях: перепишите песню „Мой рок-н-ролл“, чтобы убрать оттуда Чичерину“, - говорит Лева Би-2. Он утверждает, что после 2014 года Юлия Чичерина начала выступать с этой песней на „сомнительных сборищах полубандитов, чвкшников каких-то“. „Я попросил ее: Юля, пожалуйста, у тебя есть свои песни, давай вот это не трогать. Она сказала - собирайте свои чемоданы, и *** в Израиль. Это было неожиданно, честно говоря“.

Когда все эти люди посыпались, то многие песни слушать стало уже невозможно. Я бы сказал, у нас забрали прошлое. То есть я не очень сторонник того, чтобы переписывать песню, потому что все-таки история есть история. Если перепевать, то только с одной артисткой. С Земфирой“.

О том, что произошло с „Чайфом“ и другими рокерами

Отвечая на вопрос о том, зачем многие российские музыканты - например, группа „Чайф“ - стали выступать на мероприятиях „Единой России“ и ездить на Донбасс, Лева заявил: „Я думаю, что это просто глупость. Была рок-н-ролльная тусовка, с „Чайфом“ у нас отношения были более-менее нормальные до войны. И меня всегда удивляло, почему мы иногда выступаем на „Нашествии“ - там, Гарик Сукачев, Галанин, кто-то еще... И никогда не получалось как-то дружить. А после начала войны я понял, почему. Они считали, что они являются представителями рок-н-ролла, потому что они все вместе строили этот рок-н-ролл. Но локомотивом они никогда не были. Локомотивы это люди, которые сейчас живут за границей. Гребенщиков, Земфира, Макаревич. Сейчас настал их час. Многие из них имеют какую-то одну песню известную. Сейчас же рынок пустой, вот они там ездят, хорошо зарабатывают. Я не могу их судить, потому что каждая судьба, это личное дело человека. Разные бывают ситуации в жизни, но все-таки одна из причин бывает достаточно банальной. Это просто глупость“.