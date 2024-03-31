С днем рождения, Лайма! Мифы и правда о главной поп-певице Латвии(29)
Свой день рождения Лайма Вайкуле, по ее собственным словам, не празднует уже 50 лет - он ей нравился только в детские годы. Поэтому свой 70-летний юбилей она встретит в Англии у подруги, у которой в ту же дату тоже день рождения.
Как Лайма рассказала изданию Privātā dzīve, взрослым людям подарки уже не так важны. „Да, смену цифр как-то отмечаю, но чаще всего летом“, - говорит певица. По ее словам, больше всего ей сейчас нравится путешествовать. Иногда это совпадает с работой - в начале года у Вайкуле был тур по США. А скоро она собирается в Марокко, куда приедут и ее друзья. Будут ли они там праздновать ее юбилей, Лайма раскрывать не стала. Но рассказал ее друг, миллионер Юлий Круминьш, который тоже собирается в Марокко и уверен, что отметить день рождения Лаймы приедет и Максим Галкин. Остальных гостей Круминьш называть не стал.
В честь юбилейный даты предлагаем вспомнить мифы и правду об одной из самых ярких и стильных женщин латвийской, а когда-то и советской эстрады.
Когда состоялся теледебют Лаймы?
Принято считать, что впервые телезрители увидели выступление Вайкуле в 1986 году - это была трансляция концерта „Песня года“ в Вильнюсе, где певица исполнила песню „Ночной костер“.
На самом деле телевизионный дебют состоялся годом раньше - тогда Лайма приняла участие в новогоднем „Голубом огоньке“, спев „Веселые мухоморы“ - кавер-версию песни Big Fun группы Kool & The Gang на латышском языке (автор текста - Каспар Димитерс). Особого упоминания достоин наряд Лаймы - радикальное мини ярко-красного цвета, немыслимое для советского телевидения.
Валерий Леонтьев - первый муж Лаймы?
После исполнения знаменитого хита „Вернисаж“ публика тут же „поженила“ спевших песню Валерия Леонтьева и Лайму Вайкуле. Премьера композиции Раймонда Паулса и Ильи Резника состоялась на совместном концерте звезд советской и итальянской эстрады и убедительный дуэт артистов тут же породил слухи об их романе.
Слухи о Вайкуле и Леонтьеве ходили несколько лет и даже нашли отражение в СМИ. Однако много лет их связывают лишь теплые дружеские отношения.
В 2016 году Латвийский музей фотографии опубликовал в Сети архивный снимок, под которым была подпись „Танцовщицы „Рижского ревю“, 80-е годы XX века“. На фотографии запечатлены четыре девушки в белых цилиндрах, стоящие в балетных позах на террасе знаменитого ресторана Jūras pērle.
Снимок вызвал бурные обсуждения. В первую очередь из-за того, в одной из танцовщиц - блондинке с ярким макияжем - люди увидели Лайму Вайкуле. Споры прекратила сама певица, заявив, что ее, увы, на снимке нет.
Правда о вегетарианстве
Лайма очень любит животных, но не есть, а помогать им. Особенно она любит собак, беспокоится о судьбе тюленей и в целом о природе.
В то же время, когда ее спрашивают о секрете молодости и красоты, делится своей разгрузочной девятидневной диетой - три дня она есть только рис, три дня - вареное куриное филе, еще три дня - яблоки. Правда, с оговоркой, что этот вариант для мясоедов, сама же она курицу не ест. Да и вообще ест крайне мало. Лайма принадлежит к тем счастливчикам, которые умеют контролировать свои пищевые привычки. „А могу обходиться и без еды“, - утверждает певица.
Всего лишь поп-певица? Вот и нет
Вайкуле и сегодня остается одной из наиболее заметных поп-звезд и самой знаменитой латвийской певицей. За время карьеры ее диски разошлись тиражом более 20 миллионов. И хотя ее причисляют к жанру поп-музыки, среди песен Лаймы есть блюз, фанк и рок. Использовала она и электронику и нередко смешивает жанры.
„Для меня стало открытием смешение жанров на фестивале Rendezvous, - говорит Лайма. - Я пела с большими звездами оперы - Кристине Ополайс и Хиблой Герзмава. Вышло великолепно - эти жанры отлично совмещаются - классика, джаз и поп-музыка“.