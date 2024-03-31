С днем рождения, Лайма! Мифы и правда о главной поп-певице Латвии

Как Лайма рассказала изданию Privātā dzīve, взрослым людям подарки уже не так важны. „Да, смену цифр как-то отмечаю, но чаще всего летом“, - говорит певица. По ее словам, больше всего ей сейчас нравится путешествовать. Иногда это совпадает с работой - в начале года у Вайкуле был тур по США. А скоро она собирается в Марокко, куда приедут и ее друзья. Будут ли они там праздновать ее юбилей, Лайма раскрывать не стала. Но рассказал ее друг, миллионер Юлий Круминьш, который тоже собирается в Марокко и уверен, что отметить день рождения Лаймы приедет и Максим Галкин. Остальных гостей Круминьш называть не стал.

В честь юбилейный даты предлагаем вспомнить мифы и правду об одной из самых ярких и стильных женщин латвийской, а когда-то и советской эстрады.

Когда состоялся теледебют Лаймы?

Принято считать, что впервые телезрители увидели выступление Вайкуле в 1986 году - это была трансляция концерта „Песня года“ в Вильнюсе, где певица исполнила песню „Ночной костер“.

На самом деле телевизионный дебют состоялся годом раньше - тогда Лайма приняла участие в новогоднем „Голубом огоньке“, спев „Веселые мухоморы“ - кавер-версию песни Big Fun группы Kool & The Gang на латышском языке (автор текста - Каспар Димитерс). Особого упоминания достоин наряд Лаймы - радикальное мини ярко-красного цвета, немыслимое для советского телевидения.

Валерий Леонтьев - первый муж Лаймы?

После исполнения знаменитого хита „Вернисаж“ публика тут же „поженила“ спевших песню Валерия Леонтьева и Лайму Вайкуле. Премьера композиции Раймонда Паулса и Ильи Резника состоялась на совместном концерте звезд советской и итальянской эстрады и убедительный дуэт артистов тут же породил слухи об их романе.

Слухи о Вайкуле и Леонтьеве ходили несколько лет и даже нашли отражение в СМИ. Однако много лет их связывают лишь теплые дружеские отношения.