41 день пролежала мертвой в квартире: ужасные подробности кончины участницы „Дома-2“

Утром 31 марта жильцы комплекса, в котором располагалась Либерж, сообщили, что из ее квартиры исходит неприятный запах, поэтому они вызвали МЧС. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на полу бездыханное тело знаменитости. Оказалось, Кпадону скончалась в феврале в полном одиночестве…

„Она умерла. Мы жили с ней по соседству. Сегодня нашли ее дома, пролежала там давно… В чате ЖК обсудили“, — поделилась подробностями соседка по имени Людмила.

Вечером информацию об уходе Либерж подтвердила Алиана Устиненко. Экс-участница „ДОМа-2“ выяснила, что соратница по проекту скончалась практически сразу после операции.

„Все правда. 41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить на любую тему, а просто принять и вспоминать хорошее“, — написала Алиана.

К сожалению, близкие умершей действительно не били тревогу. Если поклонники Кпадону ежедневно интересовались, где она, то семья ничего не предприняла.

Прошлой осенью Либерж огорошила поклонников жутким сообщением — в ее правом легком нашли опухоль. В последний раз она выходила на связь с поклонниками в середине февраля — звезда записала видео из автомобиля, в котором ехала на операцию. 36-летняя участница „ДОМа-2“ не могла сдержать слезы и попрощалась со всеми, кто ее знал.