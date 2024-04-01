Умер капитан команды КВН „Одесские джентльмены“ и сценарист „Городка“
Ушел из жизни российский сценарист и актер, бывший капитан команды КВН „Одесские джентльмены“, учёный-физик Светослав Пелишенко. Ему был 71 год, передает „Фонтанка“.
„Ушел Слава, Святослав Пелишенко. Сэр Капитан команды Джентльменов. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый“, — сообщила 1 апреля кинокритик Сусанна Альперина в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Светослав Пелишенко отучился на физическом факультете Одесского государственного университета, окончил там же аспирантуру, а затем преподавал. Возглавлял команду ОГУ „Одесские джентльмены“, которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве: был одним из авторов программ „Городок“, „Субботний вечер“, „Голубой огонек на Шаболовке“, „Песня года“, различных шоу и мюзиклов, снимался в кино, например сыграл эпизодическую роль в сериале „Моя прекрасная няня“. Лауреат телевизионной премии „ТЭФИ“ как сценарист телевизионной программы „Городок“ (2007 года).