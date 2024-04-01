Умер капитан команды КВН „Одесские джентльмены“ и сценарист „Городка“

Светослав Пелишенко отучился на физическом факультете Одесского государственного университета, окончил там же аспирантуру, а затем преподавал. Возглавлял команду ОГУ „Одесские джентльмены“, которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве: был одним из авторов программ „Городок“, „Субботний вечер“, „Голубой огонек на Шаболовке“, „Песня года“, различных шоу и мюзиклов, снимался в кино, например сыграл эпизодическую роль в сериале „Моя прекрасная няня“. Лауреат телевизионной премии „ТЭФИ“ как сценарист телевизионной программы „Городок“ (2007 года).