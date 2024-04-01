У звезды „Солдат“ Романа Мадянова обнаружили рак легкого — болезнь прогрессирует

Как стало известно, актер обратился к медикам из-за плохого самочувствия — долгое время его мучала слабость. Обеспокоенные врачи оставили его в больнице на один день, где ему провели полное обследование и назначили противоопухолевую лекарственную терапию. Артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования врачи нашли в организме кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени.

Роман Мадянов родился в московской области. Четырежды лауреат премии „Ника“ за лучшую мужскую роль второго плана, обладатель премий „Золотой орел“ за лучшую мужскую роль в фильме „12“ и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме „Левиафан“. В его фильмографии более двух сотен ролей в фильмах и сериалах — Роман буквально живет миром кинематографа с самого детства. Несмотря на разноплановые роли, для многих он ассоциируется с амплуа негодяев — с ними он справляется гениально, а настоящую народную любовь актер снискал, сыграв заместителя командира части по воспитательной работе майора Колобкова в сериале „Солдаты“.