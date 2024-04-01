Суд близится к завершению: Брэд Питт отказался от совместной с Анджелиной Джоли опеки над детьми

По данным инсайдеров, Питт больше не настаивает на совместной опеке над шестью детьми и согласен с тем, что Джоли сохранит полную опеку, в то время как у него останется лишь право посещения, передает life.nv.ua.

Как отмечает издание, это, вероятнее всего, связано с тем, что за время судебного процесса дети стали старше — так, усыновленным Мэддоксу уже 22 года, Паксу — 20 лет, а Захаре исполнилось 19.

Отметим, с приемными детьми у Питта сложные отношения — так, из-за Мэддокса между Питтом и Джоли произошла ссора в самолете, в результате которой актриса подала на развод. В свою очередь Пакс ранее в соцсетях назвал приемного отца „подлецом, ужасным человеком и засранцем мирового класса“, а Захара отказалась от его фамилии.

„Источник из окружения Брэда описал то, что происходит между ним и детьми, как „отчуждение по методичке“ и заявил, что Анджелина настраивает детей против него и намеревалась оттянуть развод до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет. Однако друзья Джоли утверждают обратное: „Брэду некого винить, кроме самого себя. Все, чего хочет Анджелина — это исцелить свою семью и двигаться дальше“, — сообщает издание.

Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились в 2005 году на съемках фильма Мистер и миссис Смит, когда актер был женат на Дженнифер Энистон. Джоли и Питт объявили о разрыве в сентябре 2016 года, они не могли поделить винодельню Chateau Miraval на юге Франции и решить вопрос относительно опеки над детьми.

Ранее Джоли обвинила бывшего мужа в насилии, раскрыв подробности инцидента, произошедшего на борту частного самолета в 2016 году, когда они вместе с детьми летели из Франции в Лос-Анджелес. Брэд Питт сделал официальное заявление, в котором назвал обвинения Джоли неправдивыми. Он подчеркнул, что история Джоли „продолжает развиваться, обрастая новыми необоснованными подробностями“.