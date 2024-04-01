„Нужно уметь смеяться над собой“. В адрес Каи Каллас часто отпускают шутки, но она не унывает

Каллас говорит, что, хотя над ней часто подшучивают, нужно уметь смеяться над собой. Иногда она даже ходит на выступления стендап-комиков. „Я смеялась так сильно, что слезы текли из глаз и болел живот“, - рассказала она.

Премьер-министру нравится юмор Тыниса Нийнеметса, Кайта Калла и Хенрика Калмета: „Их шутки никогда не переходят грань хорошего вкуса“.

Последние несколько месяцев были очень напряженными для Каллас. „На прошлой неделе я была в отъезде целую неделю. В пятницу я отправилась в Америку. В понедельник - из Америки в Германию. Во вторник я была в Германии. В среду я отправилась из Германии в Брюссель, а в пятницу вернулась из Брюсселя домой“, - перечисляет она.

„За последние два месяца у меня не было ни одних выходных, когда мне не пришлось бы работать. Конечно, это утомительно. Все же должны быть такие выходные, когда можно просто поспать и нет никаких обязательств“, - призналась премьер-министр и добавила, что иногда ей хотелось бы проводить больше времени просто с семьей.

На вопрос о том, как Каллас относится у увлечению сына компьютерными играми, она ответила: „Конечно, такие вещи должны быть ограничены“, но она считает, что это увлечение не такое уж и плохое.

„Я довольно требовательная мать, и иногда меня, как и всех матерей, терзают угрызения совести, достаточно ли времени я провожу с семьей. Мой сын однажды сказал мол знаешь, я тут посмотрел, и на самом деле тоже не очень хорошо, когда мама все время сидит дома“, - рассказала Каллас, что сын смирился с ее постоянным отсутствием дома.