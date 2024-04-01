Культура
01.04.2024, 15:49

„Орфей“ в развалинах Пиритаского монастыря! Фестиваль „Биргитта“ откроется известной оперой

 
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ФОТО: Svetlana Batalina | Shutterstock

Легендарный музыкальный фестиваль „Биргитта пройдет с 1 по 11 августа 2024 года и представит зрителям разнообразную программу.

Фестиваль „Биргитта“ – это всемирно известное музыкально-театральное событие, проходящее в развалинах таллиннского монастыря Пирита. Фестиваль объединяет сумрачное очарование средневекового монастыря и новейшие достижения современного музыкального театра.

В этом году фестиваль откроется барочной оперой Монтеверди „Орфей“. Сюжеты оперы рассказывают о неизмеримой боли утраты и верной любви, а также о беспрецедентной силе музыки. Затем опера Эйно Тамберга „Сирано де Бержерак“ перенесет зрителей в Париж XVII века, где в основу сюжета легла пьеса о носатом и импульсивном герое, чей острый язык ранит не хуже рапиры.

В Эстонской методистской церкви прозвучит церковная опера Олли Кортекангаса „Конец и начало“, основанная на записях Дитриха Бонхёффера, написанных им из тюремных застенков. Она объединит глубокие мысли и драматическое настроение летней ночи с захватывающей музыкой. На совместном концерте ансамбль Кадри Вооранд и Estonian Voices прозвучат пленительные мелодии на такие темы, как любовь, надежда и природа.

Фестиваль завершится концертом „Pirita Missa“, в котором прозвучат „Пляска смерти“ Хонеггера и „Pirita Missa“ Марго Кылар, объединяющая солистов, ERSO и хор из 200 человек в симфонических композициях на фоне руин исторического монастыря.

Программа фестиваля на 2024 год

1 и 2 августа - опера „Орфей“

  • Композитор: Клаудио Монтеверди

  • Либреттист: Алессандро Стриджо

  • Опера имеет один антракт, продолжительность около 2 часов 15 минут

5 августа - опера „Сирано де Бержерак“

  • Опера Эйно Тамберга в двух действиях с одним антрактом, около 2 часов 35 минут

6 августа - опера „Конец и начало“

  • Опера пройдет в Методистской церкви

  • Без антракта, продолжительностью около 1 часа

7 и 8 августа - Kadri Voorand band и Estonian Voices

  • Концерт с антрактом

11 августа - Pirita Missa

  • Концерт без антракта, продолжительностью около 1 часа

Больше информации и билеты - здесь.

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