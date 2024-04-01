„Орфей“ в развалинах Пиритаского монастыря! Фестиваль „Биргитта“ откроется известной оперой
Легендарный музыкальный фестиваль „Биргитта пройдет с 1 по 11 августа 2024 года и представит зрителям разнообразную программу.
Фестиваль „Биргитта“ – это всемирно известное музыкально-театральное событие, проходящее в развалинах таллиннского монастыря Пирита. Фестиваль объединяет сумрачное очарование средневекового монастыря и новейшие достижения современного музыкального театра.
В этом году фестиваль откроется барочной оперой Монтеверди „Орфей“. Сюжеты оперы рассказывают о неизмеримой боли утраты и верной любви, а также о беспрецедентной силе музыки. Затем опера Эйно Тамберга „Сирано де Бержерак“ перенесет зрителей в Париж XVII века, где в основу сюжета легла пьеса о носатом и импульсивном герое, чей острый язык ранит не хуже рапиры.
В Эстонской методистской церкви прозвучит церковная опера Олли Кортекангаса „Конец и начало“, основанная на записях Дитриха Бонхёффера, написанных им из тюремных застенков. Она объединит глубокие мысли и драматическое настроение летней ночи с захватывающей музыкой. На совместном концерте ансамбль Кадри Вооранд и Estonian Voices прозвучат пленительные мелодии на такие темы, как любовь, надежда и природа.
Фестиваль завершится концертом „Pirita Missa“, в котором прозвучат „Пляска смерти“ Хонеггера и „Pirita Missa“ Марго Кылар, объединяющая солистов, ERSO и хор из 200 человек в симфонических композициях на фоне руин исторического монастыря.
Программа фестиваля на 2024 год
1 и 2 августа - опера „Орфей“
Композитор: Клаудио Монтеверди
Либреттист: Алессандро Стриджо
Опера имеет один антракт, продолжительность около 2 часов 15 минут
5 августа - опера „Сирано де Бержерак“
Опера Эйно Тамберга в двух действиях с одним антрактом, около 2 часов 35 минут
6 августа - опера „Конец и начало“
Опера пройдет в Методистской церкви
Без антракта, продолжительностью около 1 часа
7 и 8 августа - Kadri Voorand band и Estonian Voices
Концерт с антрактом
11 августа - Pirita Missa
Концерт без антракта, продолжительностью около 1 часа
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