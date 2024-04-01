Похититель девичьих сердец! Фронтмен финской рок-группы HIM Вилле Вало снова выступит в Эстонии спустя 14 лет(3)
По нему сходили с ума девушки в начале и середине 2000-х! 17 апреля в Таллинне выступит харизматичный лидер легендарной финской рок-группы HIM Вилле Вало. Рокер со своей новой группой даст концерт в Helitehas в рамках мирового турне “The Neon Noir Tour“ - это его первой выступление в Эстонии за 14 лет.
В 2020 году Вилле Вало создал сольный проект VV, а в этом году вышел их первый альбом „Neon Noir“. На концерте в Таллинне прозвучат как новые песни рокера, так и известные и любимые всеми хиты группы HIM.
Вилле Вало вместе с группой HIM впервые выступил в Эстонии в 2000 году, а последний раз - в 2010 году в рамках фестиваля Õllesummer на Таллиннском певческом поле.
Свой музыкальный путь Вилле Вало начал в 1991 году в своем родном Хельсинки. В 1997 году он вместе с другими музыкантами основал группу HIM, которая тогда же и выпустила свой дебютный альбом “Greatest Lovesongs Vol 666“.
В 2000 году альбом “Razorblade Romance“ принес HIM всемирную популярность и завоевал сердца многих любителей готической и рок-музыки. В результате группа HIM стала первыми финнами, который получили в США „золотой“ статус. Песня “Join Me in Death“ стала визитной карточкой группы.
Группа HIM успешно просуществовала вплоть до 2017 года, когда было решено прекратить деятельность, а с 2020 года Вилле Вало начал сольную карьеру, взяв себе сценический псевдоним VV.
Первое сольное турне Вилле Вало „The Neon Noir“ началось еще в августе прошлого года в Европе, осенью он посетил Северную и Южную Америки, а этой весной вновь пройдут концерты в Европе, в том числе и в Таллинне.
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