Похититель девичьих сердец! Фронтмен финской рок-группы HIM Вилле Вало снова выступит в Эстонии спустя 14 лет

В 2000 году альбом “Razorblade Romance“ принес HIM всемирную популярность и завоевал сердца многих любителей готической и рок-музыки. В результате группа HIM стала первыми финнами, который получили в США „золотой“ статус. Песня “Join Me in Death“ стала визитной карточкой группы.