Только для мужчин: шесть признаков того, что вы не очень хороши в постели

Отсутствие уверенности в себе

"Когда вам не хватает уверенности в своем теле, и вы не чувствуете себя достаточно свободно, чтобы быть спонтанным или открытым для новых идей, — объясняет Кристофер, — и именно поэтому не получаете ответной реакции". Если проблема действительно в этом, вы можете предаться удовольствиям в постели в темноте или под одеялом. "Это может помочь сосредоточиться на том, что вам нравится и что вызывает у вас приятные ощущения", — говорит эксперт. Она также рекомендует зажечь свечи или включить музыку на заднем плане, чтобы создать более романтическое настроение.

Смущение

Во время хорошего секса вы должны терять голову от удовольствия, даже не думая о следующем шаге. Этого можно добиться, если практиковать умение концентрироваться только на волшебстве момента. Во время секса мысли не должны блуждать где-то далеко, иначе вы не сможете насладиться интимным моментом.

Чувство неловкости в разговорах о сексе

Если это проблема, начните разговор с комплимента. И не обязательно говорить что-то изысканное, достаточно будет простого: "Ты сегодня хорошо выглядишь" или "Тебе очень идет этот цвет". Это также может быть эмоциональный комплимент — о связи, которую вы почувствовали с человеком.

Проблемы в сексе часто возникают из-за плохой коммуникации. Важно обсуждать с партнером сексуальные желания. Поймите, что со временем они могут измениться, поэтому нельзя полагаться на тактику, которая сработала десять лет назад. Маловероятно, что партнера будут возбуждать одни и те же вещи. Если не говорить о сексе, то и удовольствия не прибавится, потому что, как бы вам ни хотелось, вы не сможете прочитать мысли друг друга или догадаться, почему пропала искра.

Рутинный секс