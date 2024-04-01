Только для мужчин: шесть признаков того, что вы не очень хороши в постели(1)
Психотерапевт по вопросам секса и отношений Миранда Кристофер опубликовала в New York Post шесть признаков того, что вы, возможно, не так уж и хороши в постели. Что это за признаки и что можно сделать, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь? Рассказывает Delfi Life.
Отсутствие уверенности в себе
"Когда вам не хватает уверенности в своем теле, и вы не чувствуете себя достаточно свободно, чтобы быть спонтанным или открытым для новых идей, — объясняет Кристофер, — и именно поэтому не получаете ответной реакции". Если проблема действительно в этом, вы можете предаться удовольствиям в постели в темноте или под одеялом. "Это может помочь сосредоточиться на том, что вам нравится и что вызывает у вас приятные ощущения", — говорит эксперт. Она также рекомендует зажечь свечи или включить музыку на заднем плане, чтобы создать более романтическое настроение.
Смущение
Во время хорошего секса вы должны терять голову от удовольствия, даже не думая о следующем шаге. Этого можно добиться, если практиковать умение концентрироваться только на волшебстве момента. Во время секса мысли не должны блуждать где-то далеко, иначе вы не сможете насладиться интимным моментом.
Чувство неловкости в разговорах о сексе
Если это проблема, начните разговор с комплимента. И не обязательно говорить что-то изысканное, достаточно будет простого: "Ты сегодня хорошо выглядишь" или "Тебе очень идет этот цвет". Это также может быть эмоциональный комплимент — о связи, которую вы почувствовали с человеком.
Проблемы в сексе часто возникают из-за плохой коммуникации. Важно обсуждать с партнером сексуальные желания. Поймите, что со временем они могут измениться, поэтому нельзя полагаться на тактику, которая сработала десять лет назад. Маловероятно, что партнера будут возбуждать одни и те же вещи. Если не говорить о сексе, то и удовольствия не прибавится, потому что, как бы вам ни хотелось, вы не сможете прочитать мысли друг друга или догадаться, почему пропала искра.
Рутинный секс
Многие пары в постели повторяют один и тот же проторенный путь, ничего не меняя. Однако вера в то, что старые добрые способы всегда будут работать, не заставит сердце биться сильнее. Чтобы немного разбавить рутину, стоит поэкспериментировать и попробовать что-то новое. Например, другие позы, новое место или секс-игрушки. Да, поначалу может быть неловко, потому что вы выйдете из зоны комфорта, но в долгосрочной перспективе это может заметно улучшить ваши сексуальные отношения с партнером.
Отсутствие участия со стороны партнера
Один из партнеров может хотеть заняться сексом, а другой — нет. Существует множество причин, по которым уровень желания различается, объясняет Миранда Кристофер. Например, могут возникнуть разногласия, если один партнер любит заниматься сексом утром, а другой — вечером. В таком случае ключевую роль играет общение. Чтобы найти решение, необходимо поговорить и найти компромисс, который устроит обоих.
Чувство стыда после секса
Вы можете чувствовать себя неловко из-за того, как вы ведете себя во время секса. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, от этой тревоги страдают 9-25% мужчин и 6-16% женщин. Кристофер предполагает, что подобную тревогу можно уменьшить, если больше концентрироваться на своих физических ощущениях, а не только на удовольствии партнера.