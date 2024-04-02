02.04.2024, 18:05
Без тормозов! 58-летняя Элизабет Херли снималась в эротических сценах под присмотром сына(1)
ФОТО: | Shutterstock
Дэмиан Херли — 21-летний сын Элизабет Херли — снял свою знаменитую маму в фильме с эротическими сценами. В Сети решили, что подобные действия с учетом родства неуместны. Однако молодой режиссер так не думает, пишет Womanhit.
В интервью Sunday Times он отметил, что съемки прошли более чем комфортно. Главные героини даже не прибегали к помощи координаторов интимных сцен.
„Мне уже надоело говорить, что это совершенно нормально. Не знаю, что это говорит о нас“, — сказал он.
Добавим, 58-летняя Элизабет Херли сыграла главную роль в эротическом триллере „Строго конфиденциально“. Сюжет картины пока хранят в секрете.