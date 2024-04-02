Без тормозов! 58-летняя Элизабет Херли снималась в эротических сценах под присмотром сына

В интервью Sunday Times он отметил, что съемки прошли более чем комфортно. Главные героини даже не прибегали к помощи координаторов интимных сцен.

„Мне уже надоело говорить, что это совершенно нормально. Не знаю, что это говорит о нас“, — сказал он.

Добавим, 58-летняя Элизабет Херли сыграла главную роль в эротическом триллере „Строго конфиденциально“. Сюжет картины пока хранят в секрете.