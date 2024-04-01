Поздравляем с юбилеем! Как сегодня живет 90-летний Владимир Познер

В конце февраля 2022 года у Владимира Познера перестала выходить в эфир его авторская программа „Познер“. После этого общественность начала гадать, переехал он куда-то или нет. У телеведущего есть три гражданства: американское, французское и российское, поэтому он может быть не привязан к конкретной стране.

На своем официальном сайте в сентябре 2023-го он опубликовал сообщение: „Меня спрашивают о том, куда я делся. Уехал ли? Жив ли? Отвечаю: жив. Не уехал. Здоров. Просто исчез. Временно ли, навсегда ли… время покажет. Но всегда помню свою аудиторию. С непроходящей благодарностью“.

В сентябре 2023-го телеведущий снялся в рекламе российского модного бренда 12 Storeez. Познер примерил одежду из коллекции бренда и дал интервью. В нем он, в частности, рассказал о своей любимой вещи – кожаной куртке, которую купил в 1991 году за 5 тысяч долларов.

Журналист позволил себе купить дорогую вещь с первого серьезного гонорара в 100 тысяч долларов, полученного за книгу „Прощание с иллюзиями“. „Вот после первого гонорара я решил, что куплю то, о чем давно мечтал. Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина „Наполеон“. И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка“, – рассказывал журналист.

Сотрудничает с Ургантом

В ноябре 2023 года Познер вместе с Иваном Ургантом провели в Дубае мероприятие в формате „трэвел-шоу“ под названием „Путешествия Познера и Урганта“. Ранее они много раз работали вместе и создали цикл передач про США, ряд европейских стран, Израиль, Японию.

В январе 2024 года телеведущая Фарида Курбангалеева сообщила, что Владимир Познер занялся съемками документального фильма в Турции.

Владеет рестораном