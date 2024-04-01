Поздравляем с юбилеем! Как сегодня живет 90-летний Владимир Познер
1 апреля Владимир Познер отмечает юбилей – журналисту исполняется 90 лет. Он исчез из публичного пространства, но продолжает заниматься разными проектами, пишет mail.ru.
В конце февраля 2022 года у Владимира Познера перестала выходить в эфир его авторская программа „Познер“. После этого общественность начала гадать, переехал он куда-то или нет. У телеведущего есть три гражданства: американское, французское и российское, поэтому он может быть не привязан к конкретной стране.
На своем официальном сайте в сентябре 2023-го он опубликовал сообщение: „Меня спрашивают о том, куда я делся. Уехал ли? Жив ли? Отвечаю: жив. Не уехал. Здоров. Просто исчез. Временно ли, навсегда ли… время покажет. Но всегда помню свою аудиторию. С непроходящей благодарностью“.
В сентябре 2023-го телеведущий снялся в рекламе российского модного бренда 12 Storeez. Познер примерил одежду из коллекции бренда и дал интервью. В нем он, в частности, рассказал о своей любимой вещи – кожаной куртке, которую купил в 1991 году за 5 тысяч долларов.
Журналист позволил себе купить дорогую вещь с первого серьезного гонорара в 100 тысяч долларов, полученного за книгу „Прощание с иллюзиями“. „Вот после первого гонорара я решил, что куплю то, о чем давно мечтал. Это была мягкая кожаная куртка зеленого цвета из магазина „Наполеон“. И хоть этому предмету одежды скоро будет 40 лет, это до сих пор любимая моя куртка“, – рассказывал журналист.
Сотрудничает с Ургантом
В ноябре 2023 года Познер вместе с Иваном Ургантом провели в Дубае мероприятие в формате „трэвел-шоу“ под названием „Путешествия Познера и Урганта“. Ранее они много раз работали вместе и создали цикл передач про США, ряд европейских стран, Израиль, Японию.
В январе 2024 года телеведущая Фарида Курбангалеева сообщила, что Владимир Познер занялся съемками документального фильма в Турции.
Владеет рестораном
Также Познер владеет рестораном „Жеральдин“ в центре Москвы на Остоженке. Он открыл его вместе с братом Павлом 20 лет назад, назвав в честь матери-француженки, Жеральдин Люттен. Инициатором открытия заведения был Павел, он же был директором ресторана. После его смерти в 2016 году телеведущий предложил управлять „Жеральдин“ Александру Раппопорту.
„То, что было брассери, стало рестораном, который сейчас невероятно популярен. Если наше брассери было исконно французским заведением с доступными ценами, то сейчас это очень успешный ресторан высокого класса с космополитичным меню. Хотя я и не принимаю прямого участия в управлении заведением, но регулярно провожу в нем свои творческие вечера. Это мой вклад“, – говорил Познер в интервью 2021 года для журнала B.U.K.
Близок с семьей
Владимир Владимирович подчеркивал, что для него семья – это очень важная вещь. У журналиста есть дочь Екатерина, которая появилась на свет в браке с Валентиной Чемберджи в 1960 году. Она родила дочь Марию (в 1984-м) и сына Николая (в 1995-м). А Мария сделала Познера прадедушкой – в 2014-м у нее родился сын Валентин.
Когда Познер стал жить со второй женой Екатериной Орловой, ее сыну Петру было восемь лет. У них сложились хорошие отношения, и Владимир мальчика усыновил. У Петра есть сын Георгий, который родился в 1999-м. „Я их обожаю, мы очень близкие люди. Мне страшно повезло в жизни с этим – что мы так откровенны друг с другом“, – говорил Познер в интервью „КП“ о детях, внуках и правнуке.
В 2008 году телеведущий женился в третий раз на телепродюсере Надежде Соловьевой, которая младше него на 21 год.