Тыну Кальюсте представит в Доме Братства Черноголовых новые части серии концертов „Безумный Бах“
4 апреля в Доме Братства Черноголовых пройдет „Органный вечер“, на котором востребованный органист Кадри Тоомоя и Таллиннский камерный оркестр представят жемчужины органной музыки Баха, выбранные дирижером Тыну Кальюсте. 18 мая слушателей ждет „Искусство фуги“, одно из наиболее удивительных и пленяющих произведений Баха.
Цель серии концертов „Pöörane Bach“ („Безумный Бах“), запущенной в прошлом ноябре под художественным руководством Тыну Кальюсте, заключается в ознакомлении с богатым творчеством короля барокко Иоганна Себастьяна Баха.
„Совершенную структуру музыкальных произведений Баха можно сравнить с соборами, где они преимущественно звучали. Помимо идеальной симметрии в них кроется множество искусно спрятанных знаков, риторики и магии чисел“, – говорит Кадри Тоомоя, солист следующего концерта, который познакомит с органной музыкой Баха.
„При всем этом, музыка не лишается красоты и выразительности. Напротив, они лишь усиливаются. Также следует отметить, что виртуозная музыка Баха предъявляет высокие требования к интерпретаторам, являясь для них большим вызовом“, – добавляет Тоомоя.
По словам Тоомоя, концерты органной музыки проходят в Таллинне регулярно, и мы можем гордиться нашими историческими органами. Однако в большинстве случаев на этих концертах публика органиста не видит, поскольку орган располагается на хорах, куда во время концерта доступа нет.
„Приобретенный несколько лет назад для Дома Братства Черноголовых виртуальный орган Mixtuur позволяет нам исполнять органную музыку в местах, где органов нет и они, очевидно, никогда не появятся. Кроме того, инструмент можно разместить перед публикой, что позволяет той заглянуть в мир органиста, который обычно остается скрытым. На виртуальном органе Дома Братства Черноголовых также установлены сэмплы разных органов мира, которые можно менять и использовать в соответствии с репертуаром“, – продолжает Тоомоя.
На концерте в Доме Братства Черноголовых 4 апреля органист Кадри Тоомоя исполнит с Таллиннским камерным оркестром как сольные произведения Баха для органа, так и концерты для клавесина, где солировать будет орган. Также в исполнении солистов Таллиннского камерного оркестра прозвучит блистательный Бранденбургский концерт № 3.
Кадри Тоомоя – свободный музыкант-органист, в настоящее время обучается в хельсинской Академии Сибелиуса по специальности органа. Она также заслужила признание как пианист и является концертмейстером при хоре девочек „Эллерхейн“.
Примечателен и следующий концерт из серии „Безумный Бах“. 18 мая дирижер Тыну Кальюсте представит слушателям выдающееся произведение инструментальной музыки авторства Баха – „Искусство фуги“ BWV 1080.
Таллиннский камерный оркестр, основанный в 1993 году по инициативе Тыну Кальюсте, является единственным в Эстонии струнным оркестром с постоянным составом. Оркестр привлекает внимание своими концептуальными в художественном смысле программами, острым пониманием стиля и высоким уровнем интерпретационного искусства. В 2014 году Таллиннский камерный оркестр принял участие в записи авторской пластинки Арво Пярта „Adam’s Lament“, которая принесла дирижеру Тыну Кальюсте премию „Грэмми“.