Тыну Кальюсте представит в Доме Братства Черноголовых новые части серии концертов „Безумный Бах“

Цель серии концертов „Pöörane Bach“ („Безумный Бах“), запущенной в прошлом ноябре под художественным руководством Тыну Кальюсте, заключается в ознакомлении с богатым творчеством короля барокко Иоганна Себастьяна Баха.

„Совершенную структуру музыкальных произведений Баха можно сравнить с соборами, где они преимущественно звучали. Помимо идеальной симметрии в них кроется множество искусно спрятанных знаков, риторики и магии чисел“, – говорит Кадри Тоомоя, солист следующего концерта, который познакомит с органной музыкой Баха.

„При всем этом, музыка не лишается красоты и выразительности. Напротив, они лишь усиливаются. Также следует отметить, что виртуозная музыка Баха предъявляет высокие требования к интерпретаторам, являясь для них большим вызовом“, – добавляет Тоомоя.

По словам Тоомоя, концерты органной музыки проходят в Таллинне регулярно, и мы можем гордиться нашими историческими органами. Однако в большинстве случаев на этих концертах публика органиста не видит, поскольку орган располагается на хорах, куда во время концерта доступа нет.

„Приобретенный несколько лет назад для Дома Братства Черноголовых виртуальный орган Mixtuur позволяет нам исполнять органную музыку в местах, где органов нет и они, очевидно, никогда не появятся. Кроме того, инструмент можно разместить перед публикой, что позволяет той заглянуть в мир органиста, который обычно остается скрытым. На виртуальном органе Дома Братства Черноголовых также установлены сэмплы разных органов мира, которые можно менять и использовать в соответствии с репертуаром“, – продолжает Тоомоя.

На концерте в Доме Братства Черноголовых 4 апреля органист Кадри Тоомоя исполнит с Таллиннским камерным оркестром как сольные произведения Баха для органа, так и концерты для клавесина, где солировать будет орган. Также в исполнении солистов Таллиннского камерного оркестра прозвучит блистательный Бранденбургский концерт № 3.