01.04.2024, 18:30
ФОТО | Чувственно и совсем не пошло! Элина Нечаева снялась топлес(17)
ФОТО: | Õhtuleht
Звезда „Евровидения“ и оперная певица Элина Нечаева поделилась кадром из новой фотосессии, где она позирует без одежды.
Автор фотографии - Александр Ивашкевич. „Женский портрет. Элина Нечаева - эстонская оперная певица. В 2018 году она представляла Эстонию на „Евровидении“ в Лиссабоне“, - подписал фотографию он.
Напомним, 14 февраля Элина Нечаева порадовала подписчиков фотографией, на которой она позирует вместе с мужчиной, которого она держит за руку. Им оказался Ахмед Мусcа, который работает художественным руководителем и танцором.
Певица подтвердила свои новые отношения и добавила, что они нашли друг друга через работу.