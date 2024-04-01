ФОТО | Чувственно и совсем не пошло! Элина Нечаева снялась топлес

Автор фотографии - Александр Ивашкевич. „Женский портрет. Элина Нечаева - эстонская оперная певица. В 2018 году она представляла Эстонию на „Евровидении“ в Лиссабоне“, - подписал фотографию он.

Напомним, 14 февраля Элина Нечаева порадовала подписчиков фотографией, на которой она позирует вместе с мужчиной, которого она держит за руку. Им оказался Ахмед Мусcа, который работает художественным руководителем и танцором.

Певица подтвердила свои новые отношения и добавила, что они нашли друг друга через работу.