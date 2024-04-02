ФОТО | „Ты прямо сияешь!“ Санна Марин показала красавицу-дочку во время поездки в Берлин

Кажется, Санна Марин постоянно находится в разъездах. В этом году она уже успела отдохнуть и в Риме, и во Флориде, не говоря уже о десятках других рабочих поездок. Бывший премьер больше работает в Лондоне, чем у себя на родине в Финляндии.

В Берлин Марин явно приехала не по делам, поскольку знакомиться с Германией она отправилась в сопровождении своей 6-летней дочери Эммы. То, что Санна взяла с собой в поездку дочь, стало неожиданностью для подписчиков, поскольку ранее она не особо часто брала своего единственного ребенка в поездки. Обычно ее сопровождают друзья, вместе с которыми она в последние годы не раз попадала в скандалы.

Марин лично показала в Instagram, что отдыхает с Эммой. Она опубликовала фото и видео, на которых они вместе с дочерью знакомятся с достопримечательностями Берлина. Пост получил множество положительных откликов в комментариях, и многие подписчики Санны считают, что на новых фото она аж сияет. Они также хвалят тот факт, что Санна нашла время для совместной поездки с дочерью в своем и без того плотном графике.

Отец Эммы - бывший муж Марин Маркус Ряйккёнен. Девочка родилась еще до того, как Санна Марин снискала мировую известность в политике и вне ее.

После развода с отцом своего ребенка Санна Марин начала новые отношения с известным в Финляндии парикмахером Йони Виллбергом. Из ее поста в Instagram не понятно, поехал ли он вместе с ней и Эммой в Берлин на Пасху или это поездка только для матери с дочерью.