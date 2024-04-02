ВИДЕО | В чем дело? Со скандалом покинувший Эстонию стриптизер Джастин Лео так и не нашел себе новую пассию

Австралиец покинул Эстонию в конце 2021 года с большим скандалом, когда полиция начала расследовать случай домашнего насилия в отношении его супруги, блогерши Трийну-Лийс Макнэйрн. Стриптизер якобы применял психологическое, физическое и сексуальное насилие в отношении жены-эстонки.

Сам Джастин свою вину не признал, но в конце 2021 года прокуратура завела на него уголовное производство, которое было завершено в 2023 году в порядке оппортунитета. Развод с Трийну-Лийс вступил в силу еще в 2022 году.

После закрытия уголовного дела Джастин решил вновь начать жизнь с чистого листа в родной Австралии и даже успел поучаствовать в местном реалити-шоу „FBoy Island“, которое имеет там не самую лучшую репутацию.

Однако кажется, что реалити-шоу было не подходящим местом для него, чтобы найти любовь, потому что недавно стриптизер опубликовал в TikTok видео, где размышляет на тему того, почему он все еще одинок.

„Почему ты еще холост?“ - вопрошает видео. „Возможно, моя родственная душа умерла, я не знаю - может у меня самого и души-то нет“, - отвечает на это Джастин Лео.

Хотя многие подписчики поспешили утешить Джастина, что он обязательно найдет себе ту самую единственную, нашлись и те, кто отметил, что он возможно одинок из-за своей профессии, и когда у девушек возникают. к нему чувства, они не могут пережить то, что он - стриптизер. На это Джастин отметил, что для многих девушек его профессия - слишком откровенная, но не для всех.