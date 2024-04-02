Подробности болезни Кейт Миддлтон: у принцессы нашли раковую опухоль после удаления матки

В середине января текущего года представители королевского дворца сообщили общественности, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости, отметив что какое-то время принцесса не будет выполнять королевские обязанности.

Долгое отсутствие на публике многодетной мама стало поводом для разных слухов. И принцесса Уэльская вынуждена была признаться, что серьезно больна. Сейчас появляется больше подробностей о ее недуге. Оказывается, раковые клетки у 42-летней Миддлтон обнаружили после… удаления матки.

„Согласно сведениям, предоставленным хорошо информированным источником, все указывает на то, что она перенесла гистерэктомию (операция по удалению матки, — прим. „СтарХита“) и страдает раком толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, не ложась в больницу“, — сообщил журналист Марк Рош, специализирующийся на новостях о королевской семье, в интервью dayFruero.

Изначально сообщалось, что жена принца Уильяма приступит к своим обязанностям на Пасху, но на самом деле это вряд ли возможно. Впереди у Кейт Миддлтон длительное лечение и восстановление.

„Это будет не на Пасху, как было объявлено ранее. Мы больше говорим о июне, июле. Возможно, мы увидим Кейт на королевских скачках в Аскоте. Зная о ее стремлении всегда выглядеть наилучшим образом, она вернется, когда полностью поправится. Одно можно сказать наверняка: нам не следует ожидать нового пресс-релиза. Больше никаких сообщений о состоянии ее здоровья не будет“, — добавил Рош.

Напомним, что какие только слухи не ходили о состоянии Миддлтон. Любители конспирологических теорий и вовсе заявляли, мол, ее больше… нет в живых. Спровоцировало такую версию одно из последних фото Кейт с детьми. Пользователи Сети увидели на нем большое количество фотошопа…

„Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография“, — принцессе Уэльской пришлось публично извиниться за неудачный снимок.