Шоубиз
02.04.2024, 08:00

Подробности болезни Кейт Миддлтон: у принцессы нашли раковую опухоль после удаления матки

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The Princess of Wales takes part in the Children's Picnic at the RHS Chelsea Flower Show
The Princess of Wales takes part in the Children's Picnic at the RHS Chelsea Flower Show
ФОТО: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA | Scanpix

Недавно принцесса Уэльская нашла в себе силы признаться в том, что серьезно больна. Инсайдеры британских СМИ сообщают, что у Кейт Миддлтон рак толстой кишки, пишет „Стархит“.

В середине января текущего года представители королевского дворца сообщили общественности, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости, отметив что какое-то время принцесса не будет выполнять королевские обязанности.

Долгое отсутствие на публике многодетной мама стало поводом для разных слухов. И принцесса Уэльская вынуждена была признаться, что серьезно больна. Сейчас появляется больше подробностей о ее недуге. Оказывается, раковые клетки у 42-летней Миддлтон обнаружили после… удаления матки.

„Согласно сведениям, предоставленным хорошо информированным источником, все указывает на то, что она перенесла гистерэктомию (операция по удалению матки, — прим. „СтарХита“) и страдает раком толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, не ложась в больницу“, — сообщил журналист Марк Рош, специализирующийся на новостях о королевской семье, в интервью dayFruero.

Изначально сообщалось, что жена принца Уильяма приступит к своим обязанностям на Пасху, но на самом деле это вряд ли возможно. Впереди у Кейт Миддлтон длительное лечение и восстановление.

„Это будет не на Пасху, как было объявлено ранее. Мы больше говорим о июне, июле. Возможно, мы увидим Кейт на королевских скачках в Аскоте. Зная о ее стремлении всегда выглядеть наилучшим образом, она вернется, когда полностью поправится. Одно можно сказать наверняка: нам не следует ожидать нового пресс-релиза. Больше никаких сообщений о состоянии ее здоровья не будет“, — добавил Рош.

Напомним, что какие только слухи не ходили о состоянии Миддлтон. Любители конспирологических теорий и вовсе заявляли, мол, ее больше… нет в живых. Спровоцировало такую версию одно из последних фото Кейт с детьми. Пользователи Сети увидели на нем большое количество фотошопа…

„Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести свои извинения за путаницу, которую вызвала семейная фотография“, — принцессе Уэльской пришлось публично извиниться за неудачный снимок.

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