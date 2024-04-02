Осенью в Эстонии впервые выступит симфоник-метал-группа Within Temptation

Не многие коллективы могут похвастаться такой блестящей карьерой, как Within Temptation. Эту группу в 1996 году основали вокалистка Шарон ден Адель и гитарист Роберт Вестерхольт. Ставшие настоящими легендами в Нидерландах, эти музыканты, исполняющие метал, смело вписали себя в анналы истории рока, поскольку их альбомы целостны и демонстрируют их преданное отношение к творческому видению. Их дискография насчитывает восемь альбомов, изменивших ход музыкальной истории. Более четырех миллионов проданных пластинок отлично доказывают то, что этот коллектив – один из наиболее успешных в мире тяжелого рока.

Восьмой студийный альбом Within Temptation под названием „Bleed Out“ вышел в прошлом году. Теперь группа отправляется в турне по Европе и Великобритании в поддержку этого альбома и сделает остановку в Таллинне. История создания „Bleed Out“ отражает сумасшедшее время, в котором мы живем.

„Мы начали его записывать зимой перед пандемией“, – рассказывает Шарон о процессе написания альбома. „Мы были в туре Worlds Collide вместе с группой Evanescence, но с момента выпуска нашего предыдущего альбома прошло уже довольно много времени, и мы думали о том, что было бы неплохо сделать пару новых композиций“.

У судьбы и мирового кризиса были другие планы на этот счет, хотя пара подчеркивает, что „Bleed Out“ – это не плод пандемии. Скорее, стечение обстоятельств спровоцировало период выпуска синглов, которые помогли Within Temptation не терять связи с фанатами в то время, когда она была особенно необходима. Также это дало музыкантам возможность быстро реагировать на происходящее в мире – без того темпа, похожего на движение ледника, который присущ выпуску полноразмерного альбома.

„Это означало, что мы могли что-то писать именно в тот момент, когда происходило какое-то событие, и выпускать сразу, за короткое время, а не через два года в виде альбома“, – говорит она. – „Это прекрасная возможность, и мне это очень нравится“.