Осенью в Эстонии впервые выступит симфоник-метал-группа Within Temptation

После того, как на Украине началась война, фокус Within Temptation сместился с социальных тем на тему войны на Украине, тяжелую ситуацию иранских женщин, борющихся за свободу, и на сложные вопросы, связанные с женским избирательным правом. На протяжении всего процесса записи альбом „Bleed Out“ показывал, что коллектив готов наброситься на музыку с кулаками. Более внимательные наблюдатели отмечают, что этот альбом с легкостью порвет даже самые крепкие динамики. „Bleed Out“ невероятно тяжелый и вместе с тем очень глубокий политически. Within Temptation – это коллектив, который пусть и по-своему, но сражается на стороне добра.

Музыкальная одиссея Within Temptation обещает покорить всех европейский почитателей метала. Будьте готовы к этому эмоциональному путешествию – 12 октября 2024 года группа Within Temptation в рамках своего Bleed Out 2024 Tour выступит в Unibet Arena Blackbox. Продажа билетов для членов концертного клуба Live Nation Estonia начнется 3 апреля в 10 часов утра, в открытую продажу на сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят в 10 часов утра 5 апреля.