Осенью в Эстонии впервые выступит симфоник-метал-группа Within Temptation
В октябре 2024 года легендарная нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation отправится в турне под названием Bleed Out 2024 и в рамках этого тура, впервые за свою многолетнюю карьеру, приедет в Таллинн. Крутейший концерт состоится 12 октября в Unibet Arena Blackbox.
Не многие коллективы могут похвастаться такой блестящей карьерой, как Within Temptation. Эту группу в 1996 году основали вокалистка Шарон ден Адель и гитарист Роберт Вестерхольт. Ставшие настоящими легендами в Нидерландах, эти музыканты, исполняющие метал, смело вписали себя в анналы истории рока, поскольку их альбомы целостны и демонстрируют их преданное отношение к творческому видению. Их дискография насчитывает восемь альбомов, изменивших ход музыкальной истории. Более четырех миллионов проданных пластинок отлично доказывают то, что этот коллектив – один из наиболее успешных в мире тяжелого рока.
Восьмой студийный альбом Within Temptation под названием „Bleed Out“ вышел в прошлом году. Теперь группа отправляется в турне по Европе и Великобритании в поддержку этого альбома и сделает остановку в Таллинне. История создания „Bleed Out“ отражает сумасшедшее время, в котором мы живем.
„Мы начали его записывать зимой перед пандемией“, – рассказывает Шарон о процессе написания альбома. „Мы были в туре Worlds Collide вместе с группой Evanescence, но с момента выпуска нашего предыдущего альбома прошло уже довольно много времени, и мы думали о том, что было бы неплохо сделать пару новых композиций“.
У судьбы и мирового кризиса были другие планы на этот счет, хотя пара подчеркивает, что „Bleed Out“ – это не плод пандемии. Скорее, стечение обстоятельств спровоцировало период выпуска синглов, которые помогли Within Temptation не терять связи с фанатами в то время, когда она была особенно необходима. Также это дало музыкантам возможность быстро реагировать на происходящее в мире – без того темпа, похожего на движение ледника, который присущ выпуску полноразмерного альбома.
„Это означало, что мы могли что-то писать именно в тот момент, когда происходило какое-то событие, и выпускать сразу, за короткое время, а не через два года в виде альбома“, – говорит она. – „Это прекрасная возможность, и мне это очень нравится“.
„И я считаю, что то, что ты можешь быстро выпускать какие-то вещи, означает, что, комментируя эти вещи, ты не будешь отставать на полтора года“, – добавляет Роберт.
После того, как на Украине началась война, фокус Within Temptation сместился с социальных тем на тему войны на Украине, тяжелую ситуацию иранских женщин, борющихся за свободу, и на сложные вопросы, связанные с женским избирательным правом. На протяжении всего процесса записи альбом „Bleed Out“ показывал, что коллектив готов наброситься на музыку с кулаками. Более внимательные наблюдатели отмечают, что этот альбом с легкостью порвет даже самые крепкие динамики. „Bleed Out“ невероятно тяжелый и вместе с тем очень глубокий политически. Within Temptation – это коллектив, который пусть и по-своему, но сражается на стороне добра.
Музыкальная одиссея Within Temptation обещает покорить всех европейский почитателей метала. Будьте готовы к этому эмоциональному путешествию – 12 октября 2024 года группа Within Temptation в рамках своего Bleed Out 2024 Tour выступит в Unibet Arena Blackbox. Продажа билетов для членов концертного клуба Live Nation Estonia начнется 3 апреля в 10 часов утра, в открытую продажу на сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят в 10 часов утра 5 апреля.