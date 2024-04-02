Шоубиз
02.04.2024, 11:41

Держали в секрете: Мартин Репинский и его возлюбленная Екатерина Васильева тайно поженились еще семь месяцев назад

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ФОТО: KOLLAAŽ

В 2020 году политик Мартин Репинский (37) обручился со своей любимой Катюшечкой - Екатериной Васильевой (34). Как выяснилось, пара держала в секрете, что семь месяцев назад они отправились под венец.

Уже давно ходили слухи, что отношения между бывшим министром сельского хозяйства Мартином Репинским, на котором висит судебное дело, и его невестой Екатериной Васильевой подошли к концу. Васильева же подтвердила журналу Kroonika, что между ней и Репинским все более чем хорошо, а осенью прошлого года возлюбленные даже тайно поженились .

О том, что Мартин и Екатерина поженились, пара ранее не объявляла. В социальных сетях также не было никаких признаков того, что молодые люди отправились под венец.

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RusDelfi
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