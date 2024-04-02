02.04.2024, 11:41
Держали в секрете: Мартин Репинский и его возлюбленная Екатерина Васильева тайно поженились еще семь месяцев назад(13)
ФОТО: KOLLAAŽ
В 2020 году политик Мартин Репинский (37) обручился со своей любимой Катюшечкой - Екатериной Васильевой (34). Как выяснилось, пара держала в секрете, что семь месяцев назад они отправились под венец.
Уже давно ходили слухи, что отношения между бывшим министром сельского хозяйства Мартином Репинским, на котором висит судебное дело, и его невестой Екатериной Васильевой подошли к концу. Васильева же подтвердила журналу Kroonika, что между ней и Репинским все более чем хорошо, а осенью прошлого года возлюбленные даже тайно поженились .