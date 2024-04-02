Держали в секрете: Мартин Репинский и его возлюбленная Екатерина Васильева тайно поженились еще семь месяцев назад

Уже давно ходили слухи, что отношения между бывшим министром сельского хозяйства Мартином Репинским, на котором висит судебное дело, и его невестой Екатериной Васильевой подошли к концу. Васильева же подтвердила журналу Kroonika, что между ней и Репинским все более чем хорошо, а осенью прошлого года возлюбленные даже тайно поженились .