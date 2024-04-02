Обручившиеся в Рийгикогу политик EKRE Сийм Похлак и певица Ренате Салусте ждут четвертого ребенка

Ренате, которая называет рождение трех детей самыми важными событиями в своей жизни, рассказала, что четвертый ребенок появится на свет уже в этом году. „Не помню особо уже жизнь с маленьким малышом, поэтому это обязательно будет очень интересно“, - говорит она.

В декабре 2020 года депутат от EKRE Сийм Похлак с трибуны в Рийгикогу сделал предложение Ренате Салусте. Последние годы занимавшийся политикой Похлак еще десять лет назад был известным диджеем и организатором мероприятий, на которые он часто звал и петь и Ренате.

Их отношения завязались еще когда Рента было 19 лет и она училась в основной школе, а Сийм Похлак, который на девять лет старше ее, работал на радиостанции Tre Raadio.

В 2015 году тогда 21-летняя Ренате сообщила, что ждет первого совместного ребенка пары. ДЕвочка родилась в последний день года.