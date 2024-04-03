Леонардо ДиКаприо, возможно, женится. Что известно о невесте „охотника за юными моделями“
49-летний актер Леонардо ДиКаприо и 25-летняя модель Виттория Черетти спровоцировали слухи о помолвке. В прессе появились фотографии пары, сделанные во время обеда в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, пишет „Газета“.
На снимках на безымянном пальце итальянки красовалось новое кольцо. Как развивались отношения влюбленных, и вспоминает прошлые романы голливудской звезды?
Хронология романа
Впервые слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти появились в мае 2023 года, когда пару засняли вместе на Каннском кинофестивале, где актер презентовал фильм „Убийцы цветочной луны“.
Затем предполагаемые влюбленные вместе появились на звездной вечеринке по случаю дня рождения дизайнера Рикардо Тиши, а в конце лета папарацци поймали пару во время романтической прогулки по Лос-Анджелесу.
О том, что между Ди Каприо и Черетти не просто дружба, всерьез заговорили в начале сентября — после того как фотографы засняли модель и актера за поцелуями во время вечеринки в ночном клубе на Ибице.
Дальше — больше: в конце сентября Ди Каприо прилетел в Милан, чтобы присоединиться к Черетти на Неделе моды в Милане, где познакомил девушку со своей матерью Ирмелин Инденбиркен.
Тогда же инсайдеры из окружения актера подтвердили журналистам Page Six, что отношения между парой стали „более серьезными“: „В последние несколько месяцев они проводят вместе достаточно много времени, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне“.
В ноябре 2023 года журналисты Daily Mail заявили, что самый завидный холостяк Голливуда „по уши влюблен“ в модель.
„Лео без ума от Виттории, ему нравится все, что между ними происходит. Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере“, — заверил инсайдер из окружения актера.
Сами влюбленные никак не комментировали свои отношения, а в декабре и вовсе пропали с радаров общественности как пара, чем спровоцировали слухи о расставании. Однако уже в середине января папарацци вновь засняли их вместе за ужином в голливудском ресторане Nobu, а спустя месяц — во время прогулки по Лос-Анджелесу.
27 марта звезд „поймали“ вместе за обедом на открытой веранде ресторана Yuca’s в Калифорнии. На этот раз журналисты обратили внимание на массивное серебряное кольцо на безымянном пальце Черетти и предположили, что Ди Каприо сделал возлюбленной предложение. Однако читатели издания уверены, что ни о какой помолвке речи не идет:
„Иногда кольцо остается просто кольцом, даже когда его носят на „том“ пальце“; „Неужели вы думаете, что Лео остепенится и сделает ей предложение? Это всего лишь кольцо“; „Кольцо ничего не значит. Совсем скоро напишут, что Лео и Виттория расстались, ведь до ее 26-летия осталось всего несколько месяцев“, — написали пользователи в комментариях, вспоминая, в частности, о популярной конспирологической теории, согласно которой актер не встречается с девушками старше 25 лет.
Кто такая Виттория Черетти?
Виттория Черетти родилась 7 июня 1998 года в итальянском городе Брешиа в семье владельца компании по производству напольных покрытий Джузеппе Черетти и домохозяйки Франчески Ладзари.
В 14 лет девушка приняла участие в конкурсе начинающих моделей Elite Model Look, после чего заключила первый контракт с агентством. Не прошло и двух лет, как Черетти впервые вышла на подиум в качестве модели итальянского дома Dolce & Gabbana.
Помимо успешной модельной карьеры (на сегодняшний день в портфолио манекенщицы рекламные контракты с Tiffany & Co, Fendi, Versace, Chanel, Alexander McQueen, Bottega Veneta и другими модными домами), Черетти, как и ДиКаприо, является ярой защитницей окружающей среды.
В 2022 году Черетти заняла второе место в топе лучших моделей мира, уступив первенство своей подруге и коллеге Белле Хадид.
Два года назад Черетти попала на первые полосы модных изданий, высказавшись с критикой в адрес актрисы и модели Лили-Роуз Депп. Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа тогда пожаловалась на предвзятое отношение к ней из-за знаменитых родителей, на что Черетти заявила, что перед детьми звезд открыты все двери, в то время как обычным людям приходится пробивать себе путь к успеху самостоятельно.
В 2020 году Черетти вышла замуж за итальянского диджея Маттео Миллери, известного под псевдонимом Anyma. Летом 2023 года, незадолго до начала романа с ДиКаприо, стало известно о расставании пары.
Личная жизнь ДиКаприо до встречи с Черетти
Бриджет Холл
Первой девушкой, с которой ДиКаприо официально вышел на публику, стала модель Бриджет Холл. Встречаться они начали в 1994 году, когда актеру было 19, а модели — 16. Бурный роман продолжался несколько месяцев, паре пророчили счастливое будущее, но ДиКаприо был слишком сосредоточен на своей карьере и принял решение расстаться с Холл.
Клэр Дэйнс
Роман Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс начался на съемочной площадке фильма „Ромео + Джульетта“, но закончился еще до выхода картины в прокат. По слухам, ДиКаприо был по-настоящему влюблен в свою партнершу, но Дэйнс решила, что актер слишком юный и легкомысленный для серьезных отношений, — и бросила его.
Впрочем, „Ромео“ грустил недолго: на премьеру картины База Лурмана ДиКаприо пришел с новой подругой, моделью Кристен Занг.
Кристен Занг
Публичный выход ДиКаприо с Занг журналисты восприняли как попытку актера отомстить Клэр Дэйнс.
При этом именно отношения с моделью стали первыми серьезными в жизни актера и продолжались больше года.
В 1997 году ДиКаприо и Занг стали жить вместе, но расстались сразу после премьеры фильма „Титаник“ по инициативе модели: 21-летняя девушка не вынесла обрушившуюся на ее партнера славу и съехала от него.
Хелена Кристенсен, Эмбер Валлетта, Бижу Филлипс и Ева Герцигова
ДиКаприо тяжело переживал разрыв с Занг, но вскоре нашел утешение в объятиях одной из самых востребованных на тот момент моделей мира Хелены Кристенсен. Роман был кратковременным, и влюбленные его не афишировали.
1998 год стал для ДиКаприо богатым на краткосрочные романы: после разрыва с Хелен Кристенсен актер встречался с манекенщицей Эмбер Валлеттой, затем — с актрисой и моделью Бижу Филлипс, после чего провел пару месяцев в компании чешской модели Евы Герциговой.
Жизель Бюндхен
Одними из самых длительных и серьезных в жизни ДиКаприо стали отношения с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Звезды встречались с 2000 по 2005 год и не скрывали своего романа, вместе появляясь на красных дорожках и других мероприятиях.
Но хэппи-энда не случилось: Бюндхен мечтала о крепкой семье и детях, в то время как ДиКаприо больше волновала его карьера, поэтому влюбленные разошлись.
Бар Рафаэли
В 2006 году Леонардо ДиКаприо начал встречаться с израильской моделью Бар Рафаэли. 21-летняя манекенщица и 31-летний на тот момент актер познакомились на вечеринке в Лас-Вегасе и довольно быстро стали жить вместе.
После того как ДиКаприо с матерью побывали в гостях у семьи Рафаэли в Тель-Авиве, журналисты заговорили о помолвке пары, но в 2010 году стало известно, что влюбленные разъехались. Через несколько недель звезды вновь вместе появились на публике, однако в 2011 году окончательно расстались.
Блейк Лайвли
После расставания с Бар Рафаэли ДиКаприо встречался с актрисой Блейк Лайвли. Сами звезды никак не комментировали ни свои отношения, ни последовавший через несколько месяцев разрыв. По данным же инсайдеров, инициатором расставания выступила актриса.
Элис Кроуфорд, Эрин Хизертон, Тони Гаррн, Келли Рорбах и Нина Агдал
С 2012 по 2017 год ДиКаприо проводил время в обществе молодых моделей, которые сменяли друг друга даже быстрее, чем в прессе успевали появляться соответствующие слухи.
После расставания с Лайвли его часто видели в компании начинающей манекенщицы Элис Кроуфорд, затем ее место заняла „ангел“ Victoria’s Secret Эрин Хизертон, на смену которой, в свою очередь, пришла немецкая модель Тони Гаррн.
В 2014 году папарацци застукали актера в объятиях замужней звезды реалити-шоу и модели Кэти Клири, а летом 2015-го — на свидании с американской моделью и актрисой Келли Рорбах.
Спустя год таблоиды заговорили о романе ДиКаприо с датской моделью Ниной Агдал: звезды не скрывались от папарацци и даже вышли несколько раз вместе на публику. Весной 2017-го пара рассталась: по слухам, 25-летняя модель мечтала о свадьбе и детях, но актер не был готов повести возлюбленную под венец.
Камила Морроне
В 2017 году друг ДиКаприо Аль Пачино познакомил актера со своей падчерицей — моделью и начинающей актрисой Камилой Морроне. 20-летняя девушка очаровала актера, они стали много общаться, ходить на свидания и закрытые вечеринки, а в 2020-м появились на красной дорожке премии „Оскар“ уже в качестве пары.
На протяжении двух лет таблоиды регулярно „объявляли“ о помолвке, беременности и скорой свадьбе ДиКаприо и Морроне, но летом 2022 года влюбленные расстались.
Инициатором разрыва выступила Морроне, которая, по словам инсайдеров, хотела строить карьеру, а не рожать детей.
Джиджи Хадид, Эден Полани, Майя Джама, Нилам Гилл, Виктория Ламас и Меган Рош
После расставания с Камилой Морроне Леонардо ДиКаприо пустился во все тяжкие: с 2022 по 2023 год актеру приписывали романы с моделями Джиджи Хадид, Эден Полани, Нилам Гилл, Меган Рош и Викторией Ламас, а также с ведущей британского телешоу „Остров любви“ Майей Джамой.
Официально ни один из этих романов подтвержден не был, но репутацию „охотника за юными моделями“ ДиКаприо заработал.