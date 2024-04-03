Леонардо ДиКаприо, возможно, женится. Что известно о невесте „охотника за юными моделями“

На снимках на безымянном пальце итальянки красовалось новое кольцо. Как развивались отношения влюбленных, и вспоминает прошлые романы голливудской звезды?

Хронология романа

Впервые слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти появились в мае 2023 года, когда пару засняли вместе на Каннском кинофестивале, где актер презентовал фильм „Убийцы цветочной луны“.

Затем предполагаемые влюбленные вместе появились на звездной вечеринке по случаю дня рождения дизайнера Рикардо Тиши, а в конце лета папарацци поймали пару во время романтической прогулки по Лос-Анджелесу.

О том, что между Ди Каприо и Черетти не просто дружба, всерьез заговорили в начале сентября — после того как фотографы засняли модель и актера за поцелуями во время вечеринки в ночном клубе на Ибице.

Дальше — больше: в конце сентября Ди Каприо прилетел в Милан, чтобы присоединиться к Черетти на Неделе моды в Милане, где познакомил девушку со своей матерью Ирмелин Инденбиркен.

Тогда же инсайдеры из окружения актера подтвердили журналистам Page Six, что отношения между парой стали „более серьезными“: „В последние несколько месяцев они проводят вместе достаточно много времени, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне“.

В ноябре 2023 года журналисты Daily Mail заявили, что самый завидный холостяк Голливуда „по уши влюблен“ в модель.

„Лео без ума от Виттории, ему нравится все, что между ними происходит. Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере“, — заверил инсайдер из окружения актера.

Сами влюбленные никак не комментировали свои отношения, а в декабре и вовсе пропали с радаров общественности как пара, чем спровоцировали слухи о расставании. Однако уже в середине января папарацци вновь засняли их вместе за ужином в голливудском ресторане Nobu, а спустя месяц — во время прогулки по Лос-Анджелесу.