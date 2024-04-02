02.04.2024, 17:00
Семен Слепаков порвал все связи с Россией(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Из России Семен Слепаков уехал осенью 2022-го, после начала войны в Украине. К тому моменту он стал обладателем роскошных апартаментов в центре Москвы, но пожить в них не успел. Решил начать новую жизнь в Израиле, пишет Womanhit.
Квартиру в 217 «квадратов» в шаге от Крымской набережной Москвы-реки продавал долго. По всей видимости, из-за присвоенного ему статуса иноагента желающих приобрести недвижимость особо не было. Поэтому цену пришлось несколько раз снижать. В итоге покупатель нашелся. Юморист пополнил свой счет на 295 миллионов рублей (около 3 млн евро), а после решил порвать все связи с Россией.
Накануне выяснилось, что Семен ликвидировал свое ИП на родине. Через него артист получал оплату по рекламным контрактам, пишет SHOT.