Представительница Саудовской Аравии впервые примет участие в конкурсе „Мисс Вселенная“. Она будет без хиджаба(1)
Саудовская Аравия впервые отправит свою участницу на международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщает The Independent.
Саудовскую Аравию представит блогер и модель Руми аль-Кахтани, рассказывает „Зеркало“.
«Для меня большая честь участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная — 2024. Это первое участие Королевства Саудовская Аравия в этом конкурсе», — написала на своей странице в Instagram Руми аль-Кахтани.
Для нее это будет не первый опыт участия в подобных мероприятиях, поскольку она уже представляла страну на «Мисс Ближний Восток», «Мисс Планета», «Мисс Арабский мир» и других конкурсах.
В соцсетях 27-летняя девушка активно делится своими успехами. Она ведет страницы в Instagram, Facebook, X, TikTok и других площадках. В Instagram у нее миллион подписчиков.
Также девушка сообщила, что Международный комитет по правам человека назначил ее послом доброй воли по расширению прав и возможностей женщин, выступающим в защиту женщин, а также против насилия в отношении женщин и девочек.
«Меня также пригласили в качестве основного докладчика на Всемирный саммит по правам человека 2024 года в Женеве», — сообщила Аль-Кахтани.
О девушке также известно, что она родилась в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. У нее есть две сестры: Разана и Гедай. Руми аль-Кахтани получила образование и диплом стоматолога, свободно говорит на английском, французском и арабском языках. Также она увлекается верховой ездой. В 2022 году у нее состоялся ТВ-дебют: девушка снялась в одном из местных сериалов.
Кроме того, своим подписчикам она показывает фотосессии в вечерних платьях и национальных костюмах, кадры из своих путешествий, во время которых посещает дорогие рестораны и летает на частном самолете.
По словам девушки, она участвует в конкурсах красоты, чтобы больше людей узнали о ее стране и жителях. Так, в интервью Arab News в феврале этого года аль-Кахтани назвала себя «послом культуры родной страны», а своей главной целью на конкурсах — показать миру аутентичную культуру и наследие своей страны.
К примеру, во время своего последнего выступления на подобных мероприятиях девушка показала национальный костюм, который носят жительницы Неджда — центрального региона Саудовской Аравии.
Местное издание Al-Monitor написало об участии Руми аль-Кахтани в конкурсе «Мисс Вселенная», что это исторический шаг для Саудовской Аравии, где женщины терпят ограничения из-за консервативных обычаев и традиций ислама, а также что это признак того, что консервативное королевство движется к дальнейшим реформам в области прав женщин.
Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году пройдет 28 сентября в Мексике. Он проводится ежегодно с 1952 года. До 1971-го его проводили на территории США, а после — каждый год в новой стране.