Представительница Саудовской Аравии впервые примет участие в конкурсе „Мисс Вселенная“. Она будет без хиджаба

Саудовскую Аравию представит блогер и модель Руми аль-Кахтани, рассказывает „Зеркало“.

«Для меня большая честь участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная — 2024. Это первое участие Королевства Саудовская Аравия в этом конкурсе», — написала на своей странице в Instagram Руми аль-Кахтани.

Для нее это будет не первый опыт участия в подобных мероприятиях, поскольку она уже представляла страну на «Мисс Ближний Восток», «Мисс Планета», «Мисс Арабский мир» и других конкурсах.

В соцсетях 27-летняя девушка активно делится своими успехами. Она ведет страницы в Instagram, Facebook, X, TikTok и других площадках. В Instagram у нее миллион подписчиков.

Также девушка сообщила, что Международный комитет по правам человека назначил ее послом доброй воли по расширению прав и возможностей женщин, выступающим в защиту женщин, а также против насилия в отношении женщин и девочек.

«Меня также пригласили в качестве основного докладчика на Всемирный саммит по правам человека 2024 года в Женеве», — сообщила Аль-Кахтани.

О девушке также известно, что она родилась в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. У нее есть две сестры: Разана и Гедай. Руми аль-Кахтани получила образование и диплом стоматолога, свободно говорит на английском, французском и арабском языках. Также она увлекается верховой ездой. В 2022 году у нее состоялся ТВ-дебют: девушка снялась в одном из местных сериалов.

Кроме того, своим подписчикам она показывает фотосессии в вечерних платьях и национальных костюмах, кадры из своих путешествий, во время которых посещает дорогие рестораны и летает на частном самолете.