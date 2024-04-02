В концертных залах по всей Эстонии прозвучат ритмы Бразилии

Фаготист-виртуоз Мартин Куускманн, работающий в Америке, известен на международном уровне как солист и исполнитель камерной музыки. В апреле Куускманн выступит перед родной публикой вместе со своим другом, американским джазовым пианистом бразильского происхождения Ховино Сантосом Нето. Музыканты дадут четыре концерта „Бразильская серенада“.

„Бразильская музыка мне очень близка по духу, ее легко играть, как будто я родом из тех краев. Я много выступал в Бразилии, и когда работал в стиле босанова, шоро и в других жанрах бразильской музыки с местными музыкантами, то легко находил с ними общий язык“, – отметил Куускманн.

Фаготист уверен, что для босановы особо значима эмоциональная и познавательная природа музыки. „Я не могу сказать, для чего больше подходит босанова – для фагота, голоса, виолончели или саксофона. Она подходит исполнителю. Амплитуда фагота – от баса до альта – аналогична человеческому голосу. Босанова создается не инструментом, а моим внутренним я“, – добавил музыкант.

Творческое сотрудничество Мартина Куускманна с Ховино Сантосом Нето началось уже 15 лет назад. „Мы начали работать вместе на одном из фестивалей и сразу же нашли общий язык. Свою программу мы сыграли в Америке уже дюжину раз, что-то добавляя и изменяя“, – уточнил Куускманн.

На четырех концертах в Эстонии прозвучит музыка Антониу Карлоса Жобима, Эрмето Паскаля, Радамеса Гнаттали и Ховино Сантоса Нето. В программе – давно известные, а также новые произведения, дарящие слушателям радость открытия.

Концерты „Бразильская серенада“ пройдут в 3 по 6 апреля в Пярнуском концертном зале, столичном концертном зале „Эстония“, тартуском зале „Ванемуйне“ и Йыхвиском концертном зале.