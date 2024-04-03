Пластический хирург рассказал о всех операциях Пугачевой. На какие вмешательства звезда решалась неоднократно?

Эксперт заявил, что 74-летняя Алла Пугачева выглядит достаточно хорошо для своего возраста благодаря омоложению лица. По мнению хирурга, артистка делала операции на все зоны неоднократно. Иван Володченков считает, что последняя подтяжка лица певицы была неудачной.

„При последней подтяжке либо были задеты щечные ветви лицевого нерва, либо это уже пошли атрофические изменения щечных ветвей лицевого нерва, которые замедляют или делают не совсем корректной мышечную работу“, — заявил Володченков.

Эксперт также отметил, что на недавнем фото Пугачевой „линия нижней челюсти проходит на разных уровнях“. Кроме того, хирург утверждает, что у знаменитости деформирована ушная раковина.

По его словам, это свидетельствует о том, что артистка делала подтяжку лица минимум три раза. Володченков также предположил, что у знаменитости было две или три круговые блефаропластики.