Никита Ефремов откровенно высказался об отбывающем срок отце: „У меня внутри очень много печали и тоски“
Актер Никита Ефремов редко комментирует скандальное дело отца, Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП. Однако на YouTube-канале Влада Аганова он рассказал, что чувствует по этому поводу.
Так, у артиста поинтересовались, боится ли он возвращения отца в современный мир и переживает ли за отношения с ним, передает Womanhit.
„По поводу нашего с ним взаимодействия — нет, по поводу его возвращения… Сейчас тебе скажу, какое это чувство… Да, там есть страх и какое-то спокойствие. Почему-то амбивалентные ощущения. Понимаешь, у меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь… При этом на уровне души, наверное, то есть не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли. И это можно даже делать дистанционно. И как бы можно отвечать на эти бытовые вопросы, мол, как там будет, боюсь я или нет, но, конечно, это моя семья. И в первую очередь, у меня там очень много любви и печали из-за этой истории“, — рассказал 35-летний Никита.
Ефремов-младший также признался, что ждет скорейшего освобождения отца. Так, он рассказал, что в середине срока можно подавать апелляцию, что и было сделано. Никита заявил, что когда это произойдет, тогда и будет радоваться, а пока говорить об этом преждевременно.