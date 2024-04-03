Никита Ефремов откровенно высказался об отбывающем срок отце: „У меня внутри очень много печали и тоски“

„По поводу нашего с ним взаимодействия — нет, по поводу его возвращения… Сейчас тебе скажу, какое это чувство… Да, там есть страх и какое-то спокойствие. Почему-то амбивалентные ощущения. Понимаешь, у меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь… При этом на уровне души, наверное, то есть не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли. И это можно даже делать дистанционно. И как бы можно отвечать на эти бытовые вопросы, мол, как там будет, боюсь я или нет, но, конечно, это моя семья. И в первую очередь, у меня там очень много любви и печали из-за этой истории“, — рассказал 35-летний Никита.