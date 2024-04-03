На фоне болезни Кейт Миддлтон решила помириться с Меган и Гарри

В последнее время в Сети все чаще говорят о проклятье рода Виндзоров: после того, как в сентябре 2022-го ушла из жизни Елизавета II, в британской королевской семье наступила черная полоса. В начале февраля этого года Карл III сообщил о том, что врачи обнаружили у него рак, а уже спустя полтора месяца из Букингемского дворца снова поступили тревожные новости. Оказалось, с онкологией борется и Кейт Миддлтон — сейчас она проходит курс химиотерапии и признается, что чувствует себя хорошо.

В последний раз принцессу видели на публике еще в декабре. В марте она записала видеообращение, однако среди поклонников Кейт быстро получила популярность конспирологическая теория о том, что при создании ролика использовались технологии искусственного интеллекта.

Точный диагноз Миддлтон пока никто не знает. Согласно одной из теорий, у нее рак толстой кишки, который медики обнаружили во время операции по удалению матки. Принцесса призналась, что вердикт врачей стал для нее шоком, однако гораздо тяжелее ей было сообщать его детям.

Судя по всему, в такой непростой момент Кейт Миддлтон решила положить конец всем семейным драмам. Недавно инсайдеры издания The Daily Mirror сообщили, что принцесса лично пригласила в гости Меган Маркл и принца Гарри и настояла, чтобы они привезли с собой детей — Арчи и Лилибет.

Кейт хочет, чтобы Джордж, Шарлотта и Луи ближе познакомились с кузенами, и чтобы они не росли вдали друг от друга, как чужие люди. Однако план Кейт Миддлтон пока что не сработал. По словам источников, Меган не намерена мириться с родными своего мужа и о возвращении в Лондон (пусть и кратковременном) даже не думает.

Напомним, что онкологию в 2024-м обнаружили и у бывшей жены принца Эндрю Сары Фергюсон. Годом ранее у нее диагностировали рак груди, а теперь еще и рак кожи. Фергюсон уже перенесла операцию по удалению молочных желез и сейчас продолжает лечение. Сара оказалась одной из первых, кто публично обратился к Кейт Миддлтон со словами поддержки.