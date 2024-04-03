03.04.2024, 15:00
Режиссер нашумевшего эстонского фильма рассказала, как стала жертвой маньяка: „Он достал нож и изнасиловал меня“(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Создатель и режиссер получившего награды популярного фильма „Сестринство бани по-черному“ Анна Хинтс (41) в передаче „Impulss“ рассказала шокирующую историю о том, как ее изнасиловали в возрасте 17 лет. Если вы смотрели фильм „Сестринство бани по-черному“, то исторя. покажется вам знакомой - в фильме ее рассказывает сама Хинтс, но ее лицо скрыто. Теперь же она поведала подробности ужасной истории перед телезрителями.