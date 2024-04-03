Режиссер нашумевшего эстонского фильма рассказала, как стала жертвой маньяка: „Он достал нож и изнасиловал меня“

„Я ловила попутку, потому что это казалось таким классным занятием: путешествовать, знакомиться с людьми“, - говорит она. „Меня подобрал пожилой мужчина, который показался мне очень дружелюбным. Он свернул с дороги в лес и отвез меня на свой хутор, пообещав, что дольет там бензин. К тому времени я была очень напугана и оцепенела, я поняла, что тут дело нечисто. Он выпустил собак, которые лаяли вокруг машины, так что мне некуда было бежать. Машину водить я не умела. Тогда он пришел с ножом и изнасиловал меня“.