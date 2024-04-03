Шоубиз
03.04.2024, 15:00

Режиссер нашумевшего эстонского фильма рассказала, как стала жертвой маньяка: „Он достал нож и изнасиловал меня“

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Anna Hints
Anna Hints
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Создатель и режиссер получившего награды популярного фильма „Сестринство бани по-черному“ Анна Хинтс (41) в передаче „Impulss“ рассказала шокирующую историю о том, как ее изнасиловали в возрасте 17 лет. Если вы смотрели фильм „Сестринство бани по-черному“, то исторя. покажется вам знакомой - в фильме ее рассказывает сама Хинтс, но ее лицо скрыто. Теперь же она поведала подробности ужасной истории перед телезрителями.

„Я была изнасилована и сразу после этого подверглась сексуальным домогательствам“, - рассказала Анна Хинтс о событиях, которые произошли с ней в 17 лет.

„Я ловила попутку, потому что это казалось таким классным занятием: путешествовать, знакомиться с людьми“, - говорит она. „Меня подобрал пожилой мужчина, который показался мне очень дружелюбным. Он свернул с дороги в лес и отвез меня на свой хутор, пообещав, что дольет там бензин. К тому времени я была очень напугана и оцепенела, я поняла, что тут дело нечисто. Он выпустил собак, которые лаяли вокруг машины, так что мне некуда было бежать. Машину водить я не умела. Тогда он пришел с ножом и изнасиловал меня“.

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