Названа причина смерти участницы „Дома 2“, чье тело нашли спустя 41 день

Однако соседи женщины уверяли, что видели ее 21 марта.

Надежда Кпадону подтвердила смерть дочери после операции. Хирургическое вмешательство она перенесла в начале года. До вскрытия выдвигались две версии причины внезапной кончины Либерж, в том числе осложнения после операции на легких.

„Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело… В 36 лет сердце просто так не останавливается“, - заявила „СтарХиту“ парапсихолог и приятельница Кпадону Джулия Лу.

Она также отметила, что знакомые Кпадону привыкли к ее периодическим „пропажам“ на 2-3 недели и не придали значения ее молчанию.