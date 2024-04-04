Анастасии Заворотнюк – 53 года: как она живет и чувствует себя сегодня(4)
3 апреля исполнилось 53 года „прекрасной няне“, в жизни которой случилась страшная беда — уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с опухолью головного мозга, пишет mail.ru.
Начало карьеры
Анастасия родилась на родине самых вкусных арбузов — в Астрахани. То, что она свяжет свою жизнь с театром и кино, было понятно сразу, ведь ее родители работали именно в этих сферах. Мама Насти — народная артистка России Валентина Заворотнюк, а отец — телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Заворотнюк.
Впервые на экранах она появилась в 1991 году, когда ей было 20 лет: это был одноименный фильм „Машенька“ по произведению Набокова. Из-за любви к театру Заворотнюк бросила учебу в педагогическом институте Астрахани и поступила в Школу-студию МХАТ.
О своем выборе она рассказывала в интервью журналу 7 Дней: „После школы поступила на исторический факультет в педагогическом институте. Выдержала лишь год и сбежала в Москву, сказав родителям, что еду на практику, на археологические раскопки. Сдала экзамены сразу и в ГИТИС, и в Школу-студию при МХТ имени Чехова. Выбрала МХАТ, курс Авангарда Леонтьева, и никогда об этом не пожалела. А сразу после выпуска, в 1993 году, меня сразу пригласили в пять театров, но я выбрала театр-студию Олега Табакова“.
Популярность
В театре Олега Табакова Анастасия сыграла роли в 29 спектаклях: она прослужила там десять лет и ушла сниматься в проекте „Моя прекрасная няня“. Этот сериал дал Анастасии невероятную популярность: ее знали по всей стране и за ее пределами, а украинский акцент стал ее визитной карточкой. Карьера актрисы пошла в гору: она стала телеведущей множества шоу, снялась в других хороших сериалах и кинофильмах.
Болезнь
Информация о том, что любимая народом артистка заболела раком, появилась в СМИ 23 августа 2019 года. Когда слухи о страшной болезни стали обрастать устрашающими подробностями, близкие Заворотнюк решительно рассказали всю правду в блоге.
„Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние „сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное“. Диагноз актрисы — глиобластома, то есть рак головного мозга.
Новое лечение
14 мая 2020 года состояние Анастасии Заворотнюк обсудили на совещании по вопросам развития генетических технологий с президентом Путиным. Тогда директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сказал, что они занимаются разработкой нового вида лечения рака с помощью вирусов.
„Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие“, — процитировали слова академика РИА Новости.
Вышла на связь
В 2020 году Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь. Она отреагировала на поздравления в социальных сетях. Ее поздравили друзья и коллеги по шоу-бизнесу, а она написала им комментарии.
Например, такую душевную благодарность Заворотнюк выразила Инне Михайловой, жене Стаса Михайлова: „Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя“. Тогда же дочь Анастасии Анна написала в блоге: „Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление“.
Семья артистки борется за ее жизнь, но отказывается от любой помощи со стороны. Старшая дочь Анна Заворотнюк ответила любопытствующим поклонникам на вопрос о том, почему она не говорит о матери: „Потому что это очень больно, и я боюсь сотрясать воздух. Просто молюсь и верю, говорить об этом не имеет смысла. Мне не нужна жалость, я просто хочу, чтобы мама была здорова и рядом“.
Средний сын Анастасии Майкл не ведет блог и не общается с журналистами, муж актрисы – фигурист Павел Чернышов – тоже. Петр продолжает участвовать в ледовых шоу.
В начале 2024 года появились слухи о том, что Чернышев и Заворотнюк планируют развод. Якобы фигурист уже давно не верен своей супруге, и даже Новый год они по этой причине провели раздельно друг от друга. Но официальных комментариев так и не последовало.