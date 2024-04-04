Анастасии Заворотнюк – 53 года: как она живет и чувствует себя сегодня

Начало карьеры

Анастасия родилась на родине самых вкусных арбузов — в Астрахани. То, что она свяжет свою жизнь с театром и кино, было понятно сразу, ведь ее родители работали именно в этих сферах. Мама Насти — народная артистка России Валентина Заворотнюк, а отец — телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Заворотнюк.

Впервые на экранах она появилась в 1991 году, когда ей было 20 лет: это был одноименный фильм „Машенька“ по произведению Набокова. Из-за любви к театру Заворотнюк бросила учебу в педагогическом институте Астрахани и поступила в Школу-студию МХАТ.

О своем выборе она рассказывала в интервью журналу 7 Дней: „После школы поступила на исторический факультет в педагогическом институте. Выдержала лишь год и сбежала в Москву, сказав родителям, что еду на практику, на археологические раскопки. Сдала экзамены сразу и в ГИТИС, и в Школу-студию при МХТ имени Чехова. Выбрала МХАТ, курс Авангарда Леонтьева, и никогда об этом не пожалела. А сразу после выпуска, в 1993 году, меня сразу пригласили в пять театров, но я выбрала театр-студию Олега Табакова“.

Популярность

В театре Олега Табакова Анастасия сыграла роли в 29 спектаклях: она прослужила там десять лет и ушла сниматься в проекте „Моя прекрасная няня“. Этот сериал дал Анастасии невероятную популярность: ее знали по всей стране и за ее пределами, а украинский акцент стал ее визитной карточкой. Карьера актрисы пошла в гору: она стала телеведущей множества шоу, снялась в других хороших сериалах и кинофильмах.

Болезнь

Информация о том, что любимая народом артистка заболела раком, появилась в СМИ 23 августа 2019 года. Когда слухи о страшной болезни стали обрастать устрашающими подробностями, близкие Заворотнюк решительно рассказали всю правду в блоге.