Шакира рассказала о пользе развода

„В каком-то смысле хорошо не иметь мужа, потому что… я не знаю, почему меня это тянуло вниз. Теперь мне хочется работать. Мне хочется писать песни. Мне хочется заниматься музыкой. Это моя навязчивая потребность, которую я раньше не чувствовала“, — призналась Шакира.

Вместе с тем 47-летняя исполнительница отметила, что после расставания с бывшим гражданским супругом футболистом Жераром Пике ей стало сложнее заботиться о сыновьях, потому что теперь она полностью отвечает за их благополучие.

„Я мать-одиночка, у меня дома нет мужа, который мог бы чем-то помочь“, — сказала Шакира.

О расставании Шакиры и Пике стало известно летом 2022 года. Сообщалось, что причиной разрыва 11-летних отношений стали многочисленные измены футболиста.

У пары есть двое детей — 11-летний Милан и 9-летний Саша.