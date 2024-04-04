Сын Олега Газманова отказался от фамилии отца — что заставило молодого миллионера пойти на такой шаг?

Филипп Газманов не пошел по стопам отчима и не стал заниматься музыкой. Первое время благодаря эффектной внешности парень работал моделью и снимался для популярных в Европе журналов, а несколько лет назад вместе с друзьями решил открыть бизнес в сфере грузоперевозок. Инвестиции собственное дело составили более 6 миллионов евро — об этом СМИ писали в 2022 году. И проект выстрелил.

Филипп является совладельцем ООО „Фрейтер“ — у него 43,1% акций. Недавно выручка компании перевалила за 10 млн евро. Но вместе с успехом подоспели и проблемы.

Дело в том, что Олега Газманова внесли в санкционный список Евросоюза еще в 2022 году, а это может негативно сказаться на работе Филиппа. Поэтому он решил отказаться от фамилии отчима, который его официально усыновил. Теперь в его документах значится фамилия Муравьев (девичья фамилия матери, - прим. ред.). Известно, что в Едином государственном реестре юрлиц РФ данные уже изменились.

Представители семьи Газмановых пока никак не прокомментировали новость. Филипп вообще старается меньше общаться с журналистами и практически не дает интервью, хотя многим было бы интересно узнать про его личную жизнь, планы и карьеру.

К слову, Филипп появился на свет в браке Марины Муравьевой с братом основателя „МММ“ Сергея Мавроди — Вячеславом. Пара достаточно быстро рассталась. Когда мальчик был еще крохой, Марина вышла замуж за Газманова, который дал ребенку свою фамилию. В детстве Филиппа пытались приучать к сцене, даже устраивали в ансамбль „Непоседы“, но мальчик не слишком тяготел к сцене.

Проучившись 6 классов в элитной гимназии „Жуковка“, Филипп уехал учиться в Швейцарию, а затем в Англию. Позже в Лондоне он поступил на факультет изобразительного искусства в университет Central Saint Martins. „Я с детства люблю рисовать, всю жизнь рисовал ручками, карандашами“, — объяснял выбор Газманов-младший.

В середине 2010-х звездный наследник вернулся в Москву и загорелся идеей открыть свое дело. Первые опыты были не совсем удачными, но в 2022-м проект с грузоперевозками выстрелил, и теперь молодая команда покоряет мир большого бизнеса.