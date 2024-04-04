Прославляла „русский мир“: в Украине народную артистку осудили на 10 лет лишения свободы

В Ровно к 10 годам лишения свободы приговорили народную артистку Украины Ружену Рублеву за коллаборационизм с Россией. Она выступила на концерте, который был посвящен прославлению „русского мира“ и оккупации украинских территорий.

Рублева родом из Херсона и более 20 лет строила свою звездную карьеру в Украине. Артистка работала в театре и была награждена званием „Народной артистки Украины“, а впоследствии начала участвовать в концертах, организованных российскими властями на оккупированных территориях.

Стало известно, что на оккупированной территории звезда была директором музыкальных школ, а позже она стала главой русского музыкально-драматического театра во временно оккупированном Геническе. Рублева активно поддерживает пророссийскую пропаганду и участвует в мероприятиях, которые организовывает Россия. На вышеупомянутом действе в Москве, народная артистка Украины пела вместе с хором Нацгвардии РФ.

Ровенский городской суд наказал артистку и присудил ей 10 лет тюремного заключения.

Ружена Рублева - театральная актриса, музыкальный педагог и член Национального союза театральных деятелей Украины. С 1986 года была преподавателем музыки в Херсонском музыкальном училище. Впоследствии в 2009 году ее наградили званием „Заслуженная артистка“, через 12 лет, в 2021, Рублева получила звание „Народной“.