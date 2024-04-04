ВИДЕО | „Уставший и лохматый“: Филиппа Киркорова запечатлели без парика

„Любовь в нас еще жива“, — заключил певец и обнял подругу.

Ранее в эфире одного из телешоу поп-король показал татуировку на всю спину со своим изображением. Также у Филиппа появилось тату с изображением дракона на тыльной стороне ладони и слово King на пальцах.