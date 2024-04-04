ВИДЕО | „Уставший и лохматый“: Филиппа Киркорова запечатлели без парика
Блогер Виктория Шелягова опубликовала в соцсетях видео с Филиппом Киркоровым, сделанным у него дома. 56-летний артист в ролике предстал в непривычном для своих поклонников виде: без парика, уставший и в простой черной футболке, пишет mail.ru.
Виктория и Филипп вместе смотрят его концерт, подпевая песням.
„Любовь в нас еще жива“, — заключил певец и обнял подругу.
Пользователей сети удивил внешний вид Киркорова: „Впервые вижу Филиппа таким“, „Такой лохматый“, „Домашний Бедросович гораздо приятнее эпатажного“, „Наконец-то видим его настоящего“, „Утратил весь лоск“.
Ранее в эфире одного из телешоу поп-король показал татуировку на всю спину со своим изображением. Также у Филиппа появилось тату с изображением дракона на тыльной стороне ладони и слово King на пальцах.