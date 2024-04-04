Не оставили выбора: Кейт Миддлтон сообщила миру об онкологии из-за шантажа

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон положила конец всем теориям заговора, связанным с ее исчезновением. Чего только публика не придумала — дошло даже до подозрений принца Уильяма в неверности. Говорили, что якобы его жена устала терпеть измены и хочет сбежать из дворца.

Многих шокировало объявление Кейт о том, что она борется с онкологией. Принцесса призналась, что сейчас проходит профилактическую химиотерапию. Позже эксперт пояснил, что такая процедура подразумевает под собой препараты, которые нужно пропить на всякий случай, чтобы точно убедиться в том, что болезнь побеждена.

Но накануне стало известно, что Миддлтон была вынуждена записать свое официальное видео, чтобы действовать на опережение злоумышленников.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, кто-то посторонний получил всю информацию о состоянии здоровья принцессы Уэльской. Инсайдер не уточнил, каким образом конфиденциальные данные попали в чужие руки, но не исключено, что утечка произошла из лондонской клиники, где принцесса перенесла операцию на брюшной полости в январе.

„Кто-то знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт Миддлтон, не оставляя (Дворцу. — прим. ред.) иного выбора, кроме как поторопиться, чтобы сработать на опережение“, — уточнил источник.

Отметим, что к моменту, когда появилось видео с признаниями Кейт, количество теорий заговора достигло огромных масштабов. Поэтому Миддлтон даже пришлось извиниться за свое долгое молчание. Она призналась, что это время ей было необходимо, чтобы аккуратно объяснить о происходящем своим детям. Принцесса с мужем ни в коем случае не хотели травмировать этой информацией Джорджа, Шарлотту и Луи.

„Сейчас я нахожусь на ранней стадии лечения. Это, конечно, стало для нас огромным шоком. Мы с Уильямом делали все возможное, чтобы максимально не афишировать эту проблему во благо нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, это заняло некоторое время и было нелегко“, — объясняла принцесса.