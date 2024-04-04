ФОТО | „Карешка" после расставания: Меган Фокс кардинально сменила имидж

Фокс позирует с бледно-голубыми волосами в топе с глубоким вырезом.

„Вступаю в эпоху джедаев“, – написала она под фото.

Как известно, с розовыми волосами Фокс ходила с февраля по апрель этого года.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва.

Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него.

В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Недавно актриса заявила, что расторгла помолвку.