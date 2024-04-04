ФОТО | „Карешка" после расставания: Меган Фокс кардинально сменила имидж
Известная актриса Меган Фокс сменила свой имидж. Звезда перекрасила свои волосы. Кадры она опубликовала в Instagram. Недавно знаменитость подтвердила, что разорвала помолвку с Колсоном Бейкером, пишет „Корреспондент“.
Фокс позирует с бледно-голубыми волосами в топе с глубоким вырезом.
„Вступаю в эпоху джедаев“, – написала она под фото.
Как известно, с розовыми волосами Фокс ходила с февраля по апрель этого года.
Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва.
Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него.
В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Недавно актриса заявила, что расторгла помолвку.