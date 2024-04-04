Бурная молодость! Юная Кая Каллас выступала на подтанцовке у эстонской группы: „Надеюсь, больше таких фото не осталось“

По словам Каллас, ее подруга знала одного из членов группы. „Regatt вели себя на сцене уж как-то совсем безжизненно, а при этом у них такая танцевальная музыка“, - рассказала Каллас о том, как решила пойти с подружкой на подтанцовку к группе.

„Мы придумали программу и репетировали – были и шаги, и все остальное... Несколько концертов мы с ними были вместе, но на самом деле я уже тогда была присяжным адвокатом“, - поведала Каллас.

„Это было свободное время, и мы пытались как-то расшевелить людей“, - посмеялась она и добавила, что все же надеется, что с ее сценических времен больше не осталось записей.

По словам премьер-министра, у нее до сих пор осталась кофта Regatt, которую она уже много лет так и не может отдать на повторное использование.