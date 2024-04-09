Средняя длина пениса заметно выросла за последние годы: почему это плохо?

Команда собрала данные из 75 исследований, проведенных по всему миру в период с 1942 по 2021 год. Всего они учли измерения 55 761 мужского полового члена, пишет Super.

И вот что выяснили: в целом средняя длина эрекции увеличилась с 12 до 15 см за последние три десятилетия.

Но не спешите радоваться: ученые, оказывается, всерьез обеспокоены полученной информацией. Дело в том, что открытие стало для них полной неожиданностью. Исследователи прогнозировали уменьшение длины полового члена, что совпадало бы с другими тенденциями в репродуктивном здоровье мужчин, такими как снижение количества сперматозоидов и уровня тестостерона.

Точные причины этой тенденции пока неясны, но ученых беспокоит тот факт, что столь значительные перемены произошли за короткий период времени. „Если мы наблюдаем такие быстрые изменения, это означает, что с нашими телами происходит что-то мощное, — говорит автор исследования доктор Майкл Айзенберг. — Точно так же, как мы измеряем рост и вес каждый год в США, этот показатель стоило бы измерять систематически, потому что он может оказаться ранним индикатором изменений в человеческом развитии“.

Потенциальные факторы могут включать воздействие пестицидов и других химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Некоторые данные свидетельствуют о том, что они уже влияют на наш организм, нарушая работу гормонов и приводя к более раннему половому созреванию и ухудшению репродуктивного здоровья.

Также изменения могут быть связаны с малоподвижным образом жизни и нездоровой пищей. Так, снижение уровня фертильности в сочетании с изменением образа жизни привело к резкому сокращению числа детей, рождающихся в развитых странах.

Проблема стала такой острой, что некоторые эксперты предупреждают о сильнейшем демографическом кризисе, который может привести к экономическому коллапсу в будущем.