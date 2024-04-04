ВИДЕО | Гигантская гардеробная, дешевая мебель, ящерицы и тараканы: рум-тур по новому дому Самойловой и Джигана(1)
Оксана Самойлова решила провести экскурсию по особняку, который она вместе с мужем арендовала несколько месяцев назад. Модель начала обзор со своеобразной спа-зоны, где предусмотрены большой бассейн, хамам, сауна, кедровая бочка и выход на веранду.
„Несмотря на то, что этот дом во много раз меньше, чем предыдущий, я его называю кубик Рубика. Для жизни в нем есть все самое-самое необходимое типа бассейна“, — смеялась 35-летняя Оксана.
Затем жена Джигана направилась на кухню, совмещенную со столовой. Пространство было выполнено в светлых тонах. Отсюда также есть выход на уютную веранду. „Тут солнечная сторона. И уже сейчас мы выходим и пьем чай по утрам“, — делилась брюнетка.
В гостиной звездная семья хранит картины детей, здесь же обосновались черепаха и канарейка. Животные есть и в других комнатах. Так, например, в спальне супругов живет кролик, а в игровой детей ящерицы. Необычных питомцев хозяева кормят специальными тараканами.
„Вроде бы миленькие животные, но мерзость, что их нужно кормить вот этим. А еще бывают ситуации, когда дети плохо закрывают коробку и тараканы разбегаются по всему дому. Просто отвратительно“, — жаловалась Оксана на личном YouTube-канале.
Самойлова показала и супружескую спальную. Модель призналась, что несмотря на большой заработок, всю мебель в доме приобрела на маркетплейсах.
„Я терпеть не могу дорогую мебель, потому что у нас четверо детей. Они просто убивают все! Я даже думала купить металлическую мебель для их комнат. Потом сжалилась. У нас абсолютно вся мебель из Китая и маркетплейсов, но посмотрите какая она красивая!“ — хвасталась брюнетка.
В доме также оказалось много технических комнат. Им модель нашла совершенно иное назначение. Например, винный погреб превратила в холодильник для продуктов. А гигантскую кладовую Оксана переоборудовала под гардеробную. Здесь звезда хранит гигантскую коллекцию обуви и одежды.
„Это самая любимая комната всей семьи. Когда поняла, что мои вещи не вмещаются, я пришла сюда и подумала: „Почему бы не сделать тут гардеробную?“ А потом решила поставить диван, чтобы скрываться от детей. Поставила диван и с этого дня тут спят все! Мы спим тут впятером. Каждый вечер у нас безумные скандалы, кто же будет спать сегодня с мамой. В этой комнате встречаются все. Все несут свои подушки, одеяла…“ — улыбалась Самойлова.
Впрочем, такая популярность ее личного пространства модель не устраивает. Оксана начала замечать, что дочери частенько похищают что-то из одежды и косметики. Звезда приняла решение поставить замок, который открывается по отпечатку пальца.
„Чтобы никакие воришки моих вещей сюда не могли пробираться. Потому что это невыносимо. В основном у меня ворует Ариела. Лея тоже подворовывает“, — говорила модель.