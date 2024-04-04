ВИДЕО | Гигантская гардеробная, дешевая мебель, ящерицы и тараканы: рум-тур по новому дому Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова решила провести экскурсию по особняку, который она вместе с мужем арендовала несколько месяцев назад. Модель начала обзор со своеобразной спа-зоны, где предусмотрены большой бассейн, хамам, сауна, кедровая бочка и выход на веранду.

„Несмотря на то, что этот дом во много раз меньше, чем предыдущий, я его называю кубик Рубика. Для жизни в нем есть все самое-самое необходимое типа бассейна“, — смеялась 35-летняя Оксана.

Затем жена Джигана направилась на кухню, совмещенную со столовой. Пространство было выполнено в светлых тонах. Отсюда также есть выход на уютную веранду. „Тут солнечная сторона. И уже сейчас мы выходим и пьем чай по утрам“, — делилась брюнетка.

В гостиной звездная семья хранит картины детей, здесь же обосновались черепаха и канарейка. Животные есть и в других комнатах. Так, например, в спальне супругов живет кролик, а в игровой детей ящерицы. Необычных питомцев хозяева кормят специальными тараканами.

„Вроде бы миленькие животные, но мерзость, что их нужно кормить вот этим. А еще бывают ситуации, когда дети плохо закрывают коробку и тараканы разбегаются по всему дому. Просто отвратительно“, — жаловалась Оксана на личном YouTube-канале.

Самойлова показала и супружескую спальную. Модель призналась, что несмотря на большой заработок, всю мебель в доме приобрела на маркетплейсах.

„Я терпеть не могу дорогую мебель, потому что у нас четверо детей. Они просто убивают все! Я даже думала купить металлическую мебель для их комнат. Потом сжалилась. У нас абсолютно вся мебель из Китая и маркетплейсов, но посмотрите какая она красивая!“ — хвасталась брюнетка.

В доме также оказалось много технических комнат. Им модель нашла совершенно иное назначение. Например, винный погреб превратила в холодильник для продуктов. А гигантскую кладовую Оксана переоборудовала под гардеробную. Здесь звезда хранит гигантскую коллекцию обуви и одежды.