Шоубиз
04.04.2024, 17:00

СМИ: российский актер задушил друга в квартире в Москве

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ФОТО: Кадр из видео

Актер театра и кино Алексей Яничев задушил своего друга в квартире в Москве. Об этом стало известно в четверг, 28 марта.

По информации «Известий», трагедия произошла в ноябре 2023 года в Хамовниках. Мужчины находились вместе в квартире. В какой-то момент приятели поссорились. После этого Яничев схватил друга руками за шею и начал душить. Пострадавший умер на месте.

Осознав содеянное, актер вызвал полицию. В ходе проверки стражи порядка выяснили, что Яничев не собирался убивать друга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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