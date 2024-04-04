СМИ: российский актер задушил друга в квартире в Москве

По информации «Известий», трагедия произошла в ноябре 2023 года в Хамовниках. Мужчины находились вместе в квартире. В какой-то момент приятели поссорились. После этого Яничев схватил друга руками за шею и начал душить. Пострадавший умер на месте.
Осознав содеянное, актер вызвал полицию. В ходе проверки стражи порядка выяснили, что Яничев не собирался убивать друга.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.