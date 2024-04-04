ФОТО | 56-летняя крестница короля Карла III снялась топлес на отдыхе

56-летняя крестница британского короля Карла III посетила остров Уиндермир в Атлантическом океане. На размещенном снимке она предстала, лежа на стволе дерева на песчаном пляже.

При этом женщина примерила черные стринги, но отказалась от топа, обнажив грудь. Кроме того, Хикс надела несколько золотистых браслетов на руку и распустила волосы.

„Мне повезло — провела несколько дней на острове моего детства“, — отметила она. Также знаменитость указала, что несколько месяцев трудилась над созданием новой коллекции купальников.