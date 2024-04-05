ФОТО | Спел даже „Город Золотой“! В Таллинне прошел долгожданный концерт Бориса Гребенщикова

Объяснять, кто такой Борис Гребенщиков и в чем феномен его группы, никому не надо. В 2023 году музыканту и поэту исполнилось 70 лет. Он стал символом поколения, которое внесло неоценимый вклад в развитие рок-культуры.

На сцене РКЦ прозвучали как сольные песни Гребенщикова, так и золотые хиты группы „Аквариум“. Кроме того, он даже спел песню „Город Золотой“, чего обычно не делает на концертах. Видимо, публика в Таллинне располагала к этому.

Зал был практически полон, а сам Гребенщиков и его команда звучали отлично - даже и не скажешь, что БГ исполнилось 70 лет. Смотрите фото с концерта!