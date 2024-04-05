„Добро пожаловать в этот мир, ангел“: невеста Роберта Паттинсона поделилась фото с первенцем

А сегодня Сьюки наконец показал первое фото с ребенком. „Добро пожаловать в этот мир, ангел“, — лаконичном отметила 32-летняя актриса под милым снимком. Пользователи Сети вовсю поздравляют Уотерхаус и ее избранника с появлением на свет первенца и желают счастья этой семье.

„Боже, тебе идет материнство!“; „Какая красивая мамочка!“; „У самого красивого вампира родился ребенок!“; „Прекрасно смотритесь вместе!“; „Желаем спокойных ночей“; „Самое прекрасное, что я видел — это мать с ребенком на руках“, — восхищаются подписчики.

К слову, Роберт Паттинсон и Сьюкт Уотерхаус редко делятся подробностями личной жизни. К примеру, влюбленные не стали сообщать о появлении на свет ребенка — об этой новости стало известно, когда пару с коляской сфотографировали на улице во время прогулки.

Известно, что актеры вместе с 2018 года. С того времени Уотерхаус не раз получала предложение руки и сердца от звезды „Сумерек“, но отвечала отказом. Похоже, лишь беременность послужило поводом к тому, что Сьюки наконец согласилась выйти замуж за коллегу.

„Я всегда волнуюсь, когда вижу, как высвечивается его имя в телефоне во время звонка или даже эсэмэс. Думаю, он относится ко мне так же. Нам всегда есть о чем поговорить с Робертом. И я нахожу его забавным“, — так Сьюки рассказывала об отношениях с избранником.