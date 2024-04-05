Стала известна истинная причина завершения отношений Тома Круза с дочерью российского депутата

Как сообщалось ранее, спустя несколько месяцев встречаний актер якобы „охладел“ к младшей на 25 лет пассии, однако появились новые подробности истинной причины расставания. На это, по словам СМИ, повлиял бывший муж Эльсины - российский миллионер Дмитрий Цветков. Мужчина постоянно подчеркивал, что девушка любит деньги, поэтому Тому следует быть осторожными и держать кошелек.

Эльсина Хайрова является дочерью российского депутата Рината Хайрова. По слухам, она познакомились с Томом Крузом в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфере. Затем пара начала появляться вместе на светских мероприятиях в Лондоне, однако официально не комментировали свои отношения. Позже была информация, что актер регулярно остается на ночь у Эльсины и даже познакомился с ее детьми от предыдущего брака. Но с конца февраля пара уже не вместе.