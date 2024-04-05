В Ласнамяэ впервые выступит известный эстонский певец Стефан - совершенно бесплатно!

„В Ласнамяэ мы ежегодно проводим для жителей ряд различных развлекательных мероприятий, будь то спектакли, лекции или тренировки. В прошлом году с мая по конец августа мы отмечали 30-летие района Ласнамяэ, проведя более 60 различных мероприятий, включая различные парковые концерты. В этом году управа района Ласнамяэ также планирует провести ряд концертов в парках района, но, учитывая все, что происходит в городе, я не могу сейчас сказать, суждено ли этим планам сбыться или нет. Что я могу сказать точно, так это то, что 16 мая впервые в Ласнамяэ выступит известный эстонский артист Стефан“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Бесплатный концерт состоится 16 мая в 18 часов в парке Паэ, по адресу ул. Палласти, 54, за зданием управы района Ласнамяэ. Для слушателей выступит известный эстонский артист Стефан.
Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.