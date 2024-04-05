В Ласнамяэ впервые выступит известный эстонский певец Стефан - совершенно бесплатно!

„В Ласнамяэ мы ежегодно проводим для жителей ряд различных развлекательных мероприятий, будь то спектакли, лекции или тренировки. В прошлом году с мая по конец августа мы отмечали 30-летие района Ласнамяэ, проведя более 60 различных мероприятий, включая различные парковые концерты. В этом году управа района Ласнамяэ также планирует провести ряд концертов в парках района, но, учитывая все, что происходит в городе, я не могу сейчас сказать, суждено ли этим планам сбыться или нет. Что я могу сказать точно, так это то, что 16 мая впервые в Ласнамяэ выступит известный эстонский артист Стефан“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.